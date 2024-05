A început. Rușii au declanșat ofensiva terestră în regiunea Harkov, în încercarea de a sparge frontul ucrainean. Următoarele două luni vor fi critice pentru Ucraina, a cărei armată se află acum în cea mai proastă situație posibilă, în mare criză de recruți și cu o mare parte a ajutorului militar american încă pe drum. În același timp, datele publice, bazate pe analiza imaginilor din satelit, arată că numărul blindatelor din depozitele armatei ruse s-a înjumătățit. O analiză a Institutului de Studii Strategice de la Londra arată că Putin va face tot posibilul să forțeze capitularea Ucrainei până în 2026. Acesta ar fi „deadline”-ul: după această dată, stocurile și depozitele armatei ruse vor fi epuizate iar industria de apărare a Moscovei nu va mai putea susține ritmul pierderilor suferite în prezent de armata rusă în Ucraina.

Pentru ca ofensiva rusă să aibă succes deplin, trupele Moscovei trebuie să îndeplinească două obiective principale: spargerea propriu-zisă a frontului (într-una sau mai multe zone), urmată de „războiul de manevră”: regimentele mecanizate ruse (tancuri, blindate, infanterie) vor trebui să treacă apoi prin breșele create și să manevreze astfel încât să reușească izolarea și încercuirea trupelor ucrainene, în baza așa-numitului principiu al „torentului care se extinde”.

Până acum, în cei doi ani de război, rușii nu au arătat că stăpânesc această „simfonie a războiului” și nu au demonstrat capacitate de a coordona astfel de acțiuni ofensive pe scară largă.

În plus, într-un ipotetic astfel de război de manevră, ai nevoie de blindate. Parafrazând o celebră întrebare a lui Stalin („Câte divizii are papa?”), ne putem întreba: Câte tancuri mai are Putin?

Păi, să le numărăm.

Rușii au pierdut 3.000 de tancuri în 2 ani de război. Experții militari occidentali mai dau Rusiei încă doi ani până la epuizarea stocurilor

Conform unei estimări din luna februarie a Institutului pentru Studii Strategice de la Londra (RUSI), rușii aveau, la acea dată 2.060 de tancuri. Un expert militar polonez, specialist în studierea armatei ruse, ceva mai pesimist, a estimat numărul tancurilor active ruse la 2.800.

Conform datelor din surse deschise, rușii au pierdut în 2 ani de război peste 3.000 de tancuri, din care peste 2.000 au fost complet distruse. Practic, rușii au pierdut (distruse, abandonate, capturate de ucraineni) un număr de tancuri similar cu cele pe care le aveau operaționale în ziua declanșării invaziei Ucrainei, pe 24 februarie 2022 (estimările de atunci oscilau între 2.800 - 3.000 de astfel de blindate).

Când tancurile pleacă la ofensivă, ele trebuie să fie însoțite de infanterie. Care trebuie, la rândul ei, îmbarcată pe transportoare și vehicule de luptă specializate, aflate în compunerea regimentelor de infanterie motorizată - „nucleul” unităților militare combatante ale Rusiei.

De câte astfel de blindate dispune în prezent armata rusă?

Experții OSINT au calculat, comparând exclusiv informațiile provenite din surse deschise și în baza fotografiilor furnizate de sateliții civili, că armata rusă a ajuns „la jumătate” din totalul blindatelor pe care le avea înainte de invazia Ucrainei.

Astfel, dacă în 2021, rușii dispuneau de peste 15.000 de blindate „vechi” (transportoare, mașini de luptă ale infanteriei, divers vehicule „tehnicw” etc.), în prezent, depozitele armatei ruse (care au reprezentat până acum principala „sursă” de tehnică de luptă trimisă pe linia frontului) numără în jur de aproape 8.000 de astfel de vehicule „în stare de funcționare”, adică aproximativ jumătate.

Pe lângă blindatele vechi, câte blindate „noi” produce însă Rusia? Aceleași estimări arată că rușii produc în jur de 3-400 de astfel de vehicule pe an.

Tototdată, RUSI estimează că rușii produc cel mult 1.500 de tancuri pe an - aproximativ 100 pe lună.

„În privința tancurilor și a celorlalte vehicule blindate, aproximativ 80% nu sunt noi ci vehicule mai vechi, recondiționate și modernizate, care provin din stocurile și depozitele armatei ruse Numărul acestor sisteme și echipamente aflate în depozite înseamnă că Rusia poate să mențină inițiativa pe parcursul anului 2024 și va avea nevoie de noi modernizări ale acestor vehicule în 2025, în timp ce în 2026 tot acest stoc va fi epuizat”, se arată în analiza RUSI.

Astfel, Rusia are o fereastră de oportunitate până în 2026 pentru a-și atinge obiectivul principal - victoria totală și capitularea Ucrainei, arată analiza RUSI:

„Dacă Rusia nu va înregistra cuceriri teritoriale în 2025, în condițiile incapacității sale de a-și îmbunătăți calitatea forțelor combatante pentru ducerea acțiunilor ifensive, atunci va avea probleme în a forța Kievul să capituleze în 2026. Dincolo de 2026, uzura sistemelor și echipamentelor de luptă (ale Rusiei) va începe să degradeze fizic capacitatea de luptă a Rusiei, concomitent cu faptul că industria rusă va fi suficient de mult afectată la acel moment”

Semnele penuriei de tancuri deja se văd: e al doilea an consecutiv în care la parada militară de 9 mai, rușii defilează cu un singur tanc.

Cu toate acestea, Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS) a precizat, citat de Sky news, că Rusia încă mai dispune de cel puțin 6.000 de blindate, practic de două ori mai mult decât a pierdut. Respectivele blindate se află în stocurile și depozitele armatei ruse și reprezintă încă o amenințare serioasă, în ciuda faptului că acestea sunt modele vechi sau depășite.

Putin în vizită la Uralvagonzavod, una din cele două fabrici de tancuri existente în Federația Rusă. Foto: Profimedia Images

În ciuda pierderilor uriașe înregistrate în cei doi ani de război, în prezent rușii au masați în prezent în Ucraina, conform experților occidentali, în jur de 470.000 de militari, alături de peste 2.000 de tancuri, peste 7.000 de vehicule și transportoare blindate, aproape 5.000 de piese de artilerie și alte peste 1.100 de lansatoare de rachete de tip „Grad/Katiușa”.

O analiză OSINT, din surse deschise, realizată în luna martie de experții militari finlandezi, arăta că rușii au masat cel puțin 50 de divizii - echivalentul aproximativ a 10 armate - pe linia frontului, comparativ cu 30 aparținând armatei ucrainene.

Momentan, ucrainenii au făcut față primelor asalturi rusești din zona Harkov: cel puțin trei blindate ale Moscovei au fost distruse - imaginile acestora au fost deja geolocalizate.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că a angajat în luptă inclusiv unități de rezervă pentru a întări dispozitivul de apărare. Autoritățile ucrainene au început evacuarea populației din regiune ca urmare a „bombardamentelor masive”

Ce se întâmplă în vara lui 2024 e decisiv pentru cum s-ar putea termina războiul în 2026

Armata rusă are nevoie să obțină o superioritate de 5:1 și chiar 7:1 pe fiecare kilometru al frontului ucrainean pentru a putea sparge liniile de apărare ale forțelor Kievului. În martie, rușii ajunseseră deja „la jumătate” din acest obiectiv, se arată într-o analiză realizată de un ofițer de informații militare în rezervă al armatei poloneze. Mai exact, conform calculelor expertului militar, rușii au atins, în urmă cu o lună, un „potențial” de 56,76% din capacitatea necesară spargerii frontului.

Astfel, pe fiecare kilometru din linia frontului ucrainean rușii au concentrate următoarele forțe: 317,4 militari (echivalentul aproximativ al unui batalion) 1,8 tancuri (mai puțin de un pluton - un pluton rusesc de tancuri numără de regulă 3 tancuri) 4,8 transportoare de trupe (aproximativ un pluton) 3,2 piese de artilerie (aproximativ o baterie).

Pentru a reuși acest lucru, în condițiile în care industria militară abia reușește să înlocuiască blindatele distruse (cu doar o parte noi, restul provenind din stocurile care se subțiază), rușii mai au o fereastră „de oportunitate” care se va închide, practic, în vara anului 2024), până când munițiile și armamentul occidental vor ajunge la unitățile ucrainene din prima linie și până noii recruți mobilizați ai Kievului - inclusiv cei proveniți din pușcării - vor putea înlocui brigăzile care luptă de cel puțin un an pe linia frontului.

În aceste condiții, momentul critic al războiului din Ucraina va veni în următoarele două luni, a declarat comandantul Oleksandr Pavliuk într-un interviu cu The Economist, potrivit The Kyiv Independent. Declarația comandantului îi face ecou președintelui Zelenski care a spus că Ucraina se confruntă cu un „nou stagiu” în război în timp ce Rusia se pregătește să își extindă ofensiva.