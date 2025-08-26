Live TV

Categoria de angajați care va primi vouchere de vacanță și anul acesta. A fost semnat ordinul de ministru

Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie, prevede un ordin de ministru.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a fost semnat ordinul de ministru care aprobă Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanţă pentru angajaţii din sistemul de educaţie în anul 2025, relatează Agerpres.

Documentul prevede că voucherele se vor acorda angajaţilor din sistemul de educaţie ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv, prin raportare la salariul net cuvenit funcţiei de bază din luna acordării acestora.

Totodată, voucherele de vacanţă emise în cursul anului 2025 se utilizează pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziţionate, respectiv 800 de lei, pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în valoare de cel puţin 1.600 lei.

Voucherele au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

„Pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, cu timp parţial, voucherele de vacanţă se acordă proporţional cu durata timpului de muncă, raportat la valoarea maximă a voucherelor de vacanţă, respectiv 800 lei, stabilită pentru programul normal de lucru”, afirmă sursa citată.

Documentul va fi disponibil în formă integrală după publicarea în Monitorul Oficial.

