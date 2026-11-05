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Video Câteva ore rămase până la Black Friday. Cum încearcă românii să evite capcana promoțiilor false: „Am o strategie”

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Protecția Consumatorilor recomandă atenție la reducerile Black Friday: verificați prețurile și comparați ofertele înainte de achiziție. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Românii se pregătesc de Black Friday cu liste de dorințe și coșuri online pline, în așteptarea startului reducerilor. Unii au și strategii, pentru a fi siguri că nu vor cădea în capcana ofertelor false. Protecția Consumatorilor recomandă verificarea prețurilor, compararea ofertelor și atenție sporită la site-urile pe care sunt făcute comenzile, întrucât perioada reducerilor crește și riscul fraudelor online. 

Unele magazine au început deja campania de Black Friday, dar autoritățile le recomandă clienților să analizeze foarte bine ofertele, ca să nu cadă în capcana promoțiilor false.

„Le recomandăm tuturor consumatorilor să fie atenți, să-și programeze în primul rând cumpărăturile, să urmărească produsele pe care doresc să le achiziționeze în această perioadă, să verifice comerciantul”, transmite președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos.

„Am urmărit campania unui brand foarte cunoscut și îmi salvez câteva produse și, ce am observat după aceea, a fost faptul că ele nu erau reduse cu celebrul 70-90%, ci cu 10-20 de lei”, povestește o tânără.

„Am o strategie. Mă uit înainte la prețuri, câteodată îmi fac și poze, ca să fiu sigură”, mărturisește altcineva.

Un lucru e sigur: interesul pentru promoțiile de Black Friday este uriaș, iar economiștii estimează vânzări uriașe.

„Sunt estimate creșteri spectaculoase. Mai multe site-uri de profil vorbesc de 3 miliarde de lei în această campanie”, spune Liviu Deceanu, economist.

Cei mai mulți caută, în această perioadă, să cumpere deja cadouri pentru Crăciun, iar comercianții anunță că au pregătit oferte pentru toate bugetele.

„În perioada asta, în care suntem acum și este mai dificil, am hotărât, împreună cu toată echipa noastră, să facem discount la toată lumea, ca să își poată permite să își cumpere o blană. Dacă nu facem reduceri, nu o să fie vânzări”, spune Ovidiu Roștaș, reprezentantul unui magazin din Cluj-Napoca.

„Sunt deja magazine care au furat startul și au început comunicarea ofertelor concrete. O să avem reduceri de până la 70%. Ca și categorii, le avem incluse pe toate. De la fashion la accesorii, încălțăminte, accesorii, articole și decorațiuni pentru casă”, spune Andreea Moldovan, PR-ul unui centru comercial din Cluj-Napoca.

În România, Black Friday începe oficial de vineri și se desfășoară până la finalul lunii.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

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