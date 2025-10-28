Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară”

Ionuț Moșteanu a anunțat luni seară, 27 octombrie, că ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, va veni în România în această săptămână. Ministrul român al Apărării a precizat că o conversație cu aceasta a avut loc în această seară.

„Ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, vine în România săptămâna aceasta. Am discutat în această seară, prin videoconferință, ultimele detalii legate de vizita sa oficială și de cooperarea noastră bilaterală”, a transmis Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ministrul român al Apărării a precizat că i-a mulțumit acesteia pentru ajutorul pe care Franța îl oferă României, „în special în calitate de națiune-cadru a grupului de luptă NATO dislocat în țara noastră”.

„Parteneriatul strategic româno-francez rămâne un pilon solid al securității europene și al cooperării noastre în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, a mai scris Ionuț Moșteanu.

