Live TV

Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară”

Data publicării:
ionut mosteanu-Catherine Vautrin
Imagine din timpul discuției purtate de Ionuț Moșteanu cu Catherine Vautrin. Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu a anunțat luni seară, 27 octombrie, că ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, va veni în România în această săptămână. Ministrul român al Apărării a precizat că o conversație cu aceasta a avut loc în această seară.

„Ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, vine în România săptămâna aceasta. Am discutat în această seară, prin videoconferință, ultimele detalii legate de vizita sa oficială și de cooperarea noastră bilaterală”, a transmis Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ministrul român al Apărării a precizat că i-a mulțumit acesteia pentru ajutorul pe care Franța îl oferă României, „în special în calitate de națiune-cadru a grupului de luptă NATO dislocat în țara noastră”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Parteneriatul strategic româno-francez rămâne un pilon solid al securității europene și al cooperării noastre în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, a mai scris Ionuț Moșteanu.

Citește și:

Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul francez al Apărării despre „consolidarea” grupului NATO de la Cincu, aflat sub comandă franceză

Moşteanu, întrebat dacă a făcut armata: „Sunt foarte mulţi care n-au satisfăcut stagiul militar”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
1
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
2
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Brexit
5
„Nimic nu s-a schimbat după Brexit. Am fost trădați”. Pescarii britanici spun că...
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Digi Sport
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o...
benzinarie-lukoil
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Turcia. Seismul a fost resimțit în...
Ultimele știri
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește
Concedieri masive la Amazon. Câți oameni ar urma să-și piardă locurile de muncă
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A large monochrome painting by Yves Klein to be auctioned in Paris
Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist
polițiști în față la muzeul luvru
Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de la Luvru. Unul dintre ei a fost prins în aeroport
ionut mosteanu da mana cu soldati
Ministrul Apărării, de ziua Armatei: Continuăm investițiile în tehnică de luptă, infrastructură și instruire a militarilor
Police vans outside the Louvre Museum following an art theft, May 3. The museum was closed down and ..
O parte din colecția de bijuterii de la Luvru, care nu au fost furate, a fost transferată la Banca Franței
103rd anniversary of the November 11, 1918 Armistice at the Arc de Triomphe in Paris
Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026. „Anul 2026 va fi marcat de coaliții”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Fanatik.ro
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere