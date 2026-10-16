Câți bani se fac din videochat în România. ANAF a aflat răspunsul la ceea ce părea un mister acum două săptămâni

România este țara cu cei mai mulți lucrători în domeniul videochatului la nivel global, după cum arată mai multe statistici. ANAF, întrebat de digi24.ro, nu a știut să ne spună câți bani aduce acest domeniu la bugetul național. La mai puțin de două săptămâni distanță, șeful aceleiași instituții a dezvăluit în cadrul unui podcast suma fabuloasă despre care este vorba.

Conform datelor prezentate în urma cu trei ani, de către fostul șef ANAF, în România ar fi lucrat nu mai puțin de 400.000 de persoane în domeniul videochatului.

Ulterior, oficialii de la Antifraudă au dezvăluit mai multe scheme prin care banii din industrie evitau calea legală de impozitare.

„E bine”

Dacă în urmă cu mai puțin de două săptămâni ANAF ne răspundea că se află în imposibilitatea de a ne transmite câți lucrători sunt și câți bani ajung, recent, la un podcast, Adrian Nica, șeful ANAF a declarat că știe exact câți bani produce industria.

Câți bani vin la buget de la fetele și băieții care fac videochat? Este întrebat Adrian Nica, șeful ANAF, de către Vlad Mercori în podcastul pe care îl produce.

Șeful ANAF: Cifrele sunt destul de bune. Cred că în jurul a câteva miliarde de lei.

Vlad Mercori: Deci câteva sute de milioane de euro.

Nica a mai punctat că ANAF vede tot și că „schemele” nu mai funcționează. Spunând că „toată lumea știe cât stai într-o platformă, că e ușor să faci calculul, pentru că știi care sunt tarifele acolo”.

Întreaga discuție poate fi urmărită AICI.

Ce spunea ANAF pentru digi24.ro

ANAF spunea că nu poate identifica numărul exact al lucrătorilor din această industrie și, implicit, sumele pe care aceste persoane le varsă în visteria statului.

„Având în vedere adresa dumneavoastră înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Sub nr.5*****/14.09.2026, referitor la contribuabilii care desfășoară activități economice în domeniul menționat, vă comunicăm următoarele: În clasificarea ocupațiilor din România (COR) și clasificarea activităților din economia națională (CAEN) nu este evidențiat distinct și explicit domeniul de tip „videochat".

De asemenea, pentru persoanele fizice, în sistemul declarativ actual reprezentat de Declarația unică (Formular 212 - privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice), veniturile realizate din această activitate nu au o încadrare distinctă.

Astfel, suntem în imposibilitatea furnizării informațiilor din segmentul economic menționat de dumneavoastră”, se arată în răspunsul primit de către digi24.ro.

În anul 2025, șefii de la Antifraudă anunțau că: „Inspectorii au găsit cel puțin 500 de persoane care activează în sectorul videochatului și au venituri nedeclarate de milioane de lei”.

Editor : Alexandru Rotaru