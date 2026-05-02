Câți bani va scoate din buzunar un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. Bărbatul a primit două sancțiuni

Un bărbat din judeţul Argeş a primit de la Poliţie două amenzi, în valoare totală de peste 2.800 de lei, după ce a a intrat pe breteaua unei autostrăzi, ca pieton, după care a făcut scandal când poliţiştii l-au informat că autostrada nu e destinată mersului pe jos. Una dintre sancţiuni a fost aplicată pentru încălcarea codului rutier, cealaltă fiind dată pentru încălcarea normelor de convieţuire socială.

Bărbatul în vârstă de 42 de ani, cu domiciliul în comuna Bogaţi, judeţul Argeş a fost văzut sâmbătă, 2 mai, în timp ce se deplasa ca pieton pe breteaua de acces spre Autostrada A1, la kilometrul 115.

Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrăzi - Autostrada A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea l-au oprit şi l-au legitimat, moment în care acesta a început să le adreseze injurii şi expresii jignitoare, relatează News.ro.

„Ca urmare a împrejurărilor depistării şi a comportamentului manifestat, faţă de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a circulaţiei în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de convieţuire socială, ca urmare a proferării de injurii şi expresii jignitoare”, transmit oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.

Valoarea totală a sancţiunilor date argeşeanului pentru comportamentul său este de 2.822 de lei.

