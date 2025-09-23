Câți oameni a ucis canicula în Europa în 2024. Populația unui oraș de mici dimensiuni dispare în fiecare vară

Căldura a contribuit la moartea a zeci de mii de oameni în Europa în vara anului 2024, arată datele unui studiu publicat luni, în timp ce „bătrânul continent” se confruntă cu veri toride succesive în contextul încălzirii climei globale.

„Europa a cunoscut o vară excepţional de mortală în 2024, cu peste 60.000 de decese legate de căldură (62.775 de decese asociate - n.r.), ceea ce ridică la peste 181.000 numărul total de decese înregistrate în precedentele trei veri”, au rezumat autorii studiului publicat în revista Nature Medicine, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

De la începutul anilor 2020, acest studiu, realizat de cercetătorii de la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona, reprezintă un eveniment anual de referinţă pentru evaluarea gradului în care temperaturile ridicate contribuie la mortalitatea din aproximativ treizeci de ţări, care reprezintă aproape întreaga Europă.

Miza este crucială, având în vedere că verile europene tind să devină din ce în ce mai calde din cauza încălzirii climei globale.

În plus, Europa este continentul care se încălzeşte cel mai rapid. Vara anului 2024 este cea mai călduroasă înregistrată vreodată de meteorologi pe continentul nostru, precedentul record datând din 2022, urmat de o relativă acalmie în 2023.

Pericole multiple asupra organismului

Însă pericolele căldurii asupra organismului sunt multiple, în special în cazul persoanelor în vârstă, şi nu se rezumă doar la deshidratare şi insolaţie imediată. Temperaturile ridicate pot agrava pe termen lung afecţiunile cardiace, respiratorii, mintale şi pe cele legate de diabet.

Care este bilanţul pentru Europa în ceea ce priveşte decesele legate de căldură? Cercetătorii avansează bilanţul de 67.873 decese pentru 2022 şi de 50.798 pentru 2023, uşor revizuite în creştere faţă de datele anterioare, datorită unei metodologii mai precise. Cu 62.775 de decese, anul 2024 se situează între cele două.

Dar, în ciuda preciziei lor aparente, „aceste cifre includ o serie de incertitudini”, a avertizat Tomas Janos, autorul principal al studiului.

Este vorba despre estimări considerate a fi cele mai probabile dintr-un număr mare de posibilităţi. Pentru 2024, cercetătorii estimează un interval aproximativ cuprins între 35.000 şi 85.000 de decese.

Spania şi Italia, în fruntea clasamentului

Aceste variaţii importante sunt legate de considerente metodologice complexe, existând o anumită doză de arbitrar în modul de corelare a datelor privind temperatura şi mortalitatea.

Cu toate acestea, subliniază cercetătorii, această diferenţă considerabilă nu trebuie să ascundă un fapt incontestabil: căldura ucide în fiecare an zeci de mii de persoane în Europa şi reprezintă, prin urmare, o problemă majoră de sănătate publică.

În 2024, ţările cele mai afectate au fost Italia - între 13.858 şi 23.506 decese - şi Spania - între 4.655 şi 8.513 de decese. Cu toate acestea, raportată la populaţie, mortalitatea a fost încă şi mai mare în Grecia şi Bulgaria.

În ceea ce priveşte vara anului 2025, marcată de două valuri de caniculă intensă, un alt studiu, publicat săptămâna trecută, a încercat să evalueze numărul deceselor legate de încălzirea climei globale în aproximativ o mie de oraşe europene în timpul acelor valuri de căldură. Autorii studiului, afiliaţi unor instituţii britanice, au estimat un bilanţ de peste 15.000 de decese.

Studii paralele

Cele două studii sunt însă departe de a avea aceeaşi amploare. Cel publicat luni se referă la o zonă geografică mai extinsă, nu se concentrează doar pe câteva zile de caniculă şi, mai ales, se bazează pe o metodologie mult mai solidă.

Cercetătorii din Barcelona utilizează datele reale privind mortalitatea observate în vara anului 2024 într-o multitudine de regiuni europene, o activitate minuţioasă ce explică motivul pentru care studiul lor a necesitat un an de lucru. În schimb, studiul britanic extrapolează date vechi privind mortalitatea.

Cu toate acestea, Tomas Janos refuză să pună în balanţă şi să compare cele două lucrări, subliniind importanţa de a avertiza asupra efectelor nocive ale căldurii fără a aştepta luni întregi de analize.

Nu există niciun dubiu că vara anului 2025, cea mai călduroasă înregistrată vreodată de meteorologi în mai multe ţări, precum Spania şi Regatul Unit, va avea un bilanţ sanitar grav.

„Ambele estimări sunt utile”, a concluzionat Tomas Janos. „Studiul lor oferă o primă idee despre mortalitatea legată de căldură într-o anumită vară; al nostru furnizează cifre mai solide, care pot servi drept bază pentru deciziile de politică publică”, a adăugat el.

