Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)

Data publicării:
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă să influențeze profund percepțiile românilor. Un sondaj Avangarde realizat în septembrie arată că frica de o posibilă extindere a conflictului spre granițele țării este împărtășită de un număr semnificativ de cetățeni.

Întrebați dacă Federația Rusă ar putea ataca România în contextul geopolitic actual, 47% dintre români au răspuns afirmativ. 43% consideră că un asemenea scenariu nu este realist, iar 10% nu au putut aprecia. Rezultatul arată că aproape jumătate dintre cetățeni trăiesc cu această teamă.

Când vine vorba de implicarea României în războiul din Ucraina, opiniile sunt împărțite. 37% dintre respondenți consideră că țara nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar la nivel umanitar. 33% cer o implicare mai mare, iar 26% cred că nivelul actual este suficient.

Susținere pentru majorarea bugetului apărării

În ciuda temerilor și a dezbaterilor, există un consens major pe un subiect-cheie: finanțarea armatei. 57% dintre români sunt de acord ca România să aloce 5% din PIB pentru apărare și înzestrare, așa cum solicită liderii NATO. Doar 38% se opun, în timp ce restul nu au o opinie clară.

Încrederea ridicată în NATO (74%) explică de ce românii sunt dispuși să accepte costuri mai mari pentru apărare. Pentru populație, Alianța rămâne principalul scut împotriva unei potențiale agresiuni.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte din România, prin interviuri telefonice (CATI). Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

