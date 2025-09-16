Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei continuă să influențeze profund percepțiile românilor. Un sondaj Avangarde realizat în septembrie arată că frica de o posibilă extindere a conflictului spre granițele țării este împărtășită de un număr semnificativ de cetățeni.

Întrebați dacă Federația Rusă ar putea ataca România în contextul geopolitic actual, 47% dintre români au răspuns afirmativ. 43% consideră că un asemenea scenariu nu este realist, iar 10% nu au putut aprecia. Rezultatul arată că aproape jumătate dintre cetățeni trăiesc cu această teamă.

sursa foto: Avangarde

Când vine vorba de implicarea României în războiul din Ucraina, opiniile sunt împărțite. 37% dintre respondenți consideră că țara nu ar trebui să se implice deloc, eventual doar la nivel umanitar. 33% cer o implicare mai mare, iar 26% cred că nivelul actual este suficient.

Susținere pentru majorarea bugetului apărării

În ciuda temerilor și a dezbaterilor, există un consens major pe un subiect-cheie: finanțarea armatei. 57% dintre români sunt de acord ca România să aloce 5% din PIB pentru apărare și înzestrare, așa cum solicită liderii NATO. Doar 38% se opun, în timp ce restul nu au o opinie clară.

sursa foto: Avangarde

Încrederea ridicată în NATO (74%) explică de ce românii sunt dispuși să accepte costuri mai mari pentru apărare. Pentru populație, Alianța rămâne principalul scut împotriva unei potențiale agresiuni.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte din România, prin interviuri telefonice (CATI). Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

