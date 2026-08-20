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Căutări de amploare pentru a da de urma deținutului din Baia Mare care a evadat. Autoritățile au folosit drone cu termoviziune

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Sursa: captură video
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Un deținut evadat de la penitenciarul din Baia Mare a fost căutat toată noaptea, iar autoritățile au folosit inclusiv drone cu termoviziune. Bărbatul a evadat ieri de la muncă, de pe un șantier. Era închis pentru furt calificat.

Bărbatul de 28 de ani a fost căutat toată noaptea în pădurea de lângă cartierul Ferneziu din Baia Mare, acolo unde a fost văzut pentru ultima oară și a fost surprins de camerele de supraveghere ale orașului. Polițiștii au folosit inclusiv drone cu termoviziune pentru a-l localiza, fără succes însă.

Bărbatul a evadat ieri, la ora 13:30, dintr-un punct de lucru de la un liceu din Baia Mare, acolo unde lucra alături de alți deținuți. A profitat de faptul că zona nu era securizată, nu s-a supus somațiilor gardienilor și s-a făcut nevăzut. El ispășește o pedeapsă de 3 ani și 7 luni de închisoare pentru furt calificat.
Zilele trecute a avut un conflict telefonic cu partenera sa de viață, iar acesta pare să fie motivul din spatele acestei evadări. Echipaje de poliție sunt prezente și la locuința acesteia din comuna Coroieni pentru a-i oferi protecție.
În momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat cu un tricou negru și pantaloni închiși la culoare, poartă barbă și este tuns scurt. Oricine poate oferi informații despre acesta este rugat să sune de urgență la 112.

Editor : M.B.

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