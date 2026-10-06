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Video Căutări pentru un marinar dispărut după atacul asupra navei cu cereale din Marea Neagră. Care este starea supraviețuitorilor

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nava lovita marea neagră
Foto: Facebook/ Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM)
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Au fost reluate căutările marinarului dat dispărut după ce o navă cu cereale a fost atacată în Marea Neagră, în apropierea platformei petroliere Pescăruș. Vasul, care avea destinația Italia și pleca din Ucraina, ar fi fost lovit de trei drone, două maritime și una aeriană. 

În această dimineață, la ora 06.30, Autoritatea Navală Română a dispus reluarea căutărilor în zona economică exclusivă a României, unde luni, 5 octombrie, o navă comercială a fost lovită de drone, conform mărturiilor marinarilor supraviețuitori.

La operațiunile de căutare participă o navă a Gărzii de Coastă și una a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Este căutat bucătarul de pe navă, care este dat dispărut.

Conform jurnalistului Digi24 Iulia Stanciu, acesta fie a rămas blocat în interiorul navei, fie a ajuns în apa mării.

Potrivit mărturiilor supraviețuitorilor, comandantul a murit. 11 marinari au fost salvați de echipajele de intervenție ale României. Luni, 5 octombrie, un elicopter a adus la Constanța trei răniți, aceștia fiind internați în spital. Starea de sănătate a acestora este una bună. Ceilalți opt supraviețuitori au fost externați și cazați într-un hotel din Constanța.

Totodată, marinarii din Azerbaidjan și India vor fi repatriați în zilele următoare.

Cel mai probabil, autoritățile române vor deschide o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. 

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Editor : A.M.G.

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