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Video Căutările copilului de 4 ani dispărut din Bacău continuă: 250 de oameni participă la operațiune. Drone și un elicopter au survolat zona

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copil disparut
Foto: Poliția română
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Din articol
250 de persoane participă la căutări

Căutările continuă în județul Bacău pentru copilul de 4 ani dispărut de acasă, din localitatea Dofteana. Echipele au intervenit și pe parcursul nopții, fiind folosite inclusiv drone, iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a survolat zona. Aproximativ 250 de persoane participă la operațiunea de căutare.

Căutările copilului de 4 ani dispărut din localitatea Dofteana, județul Bacău, au continuat și în timpul nopții, însă echipele mobilizate nu au reușit să îl găsească.

Operațiunea a fost extinsă, iar Salvamont Bacău a folosit inclusiv drone pentru verificarea zonei. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a survolat regiunea în încercarea de a identifica locul în care s-ar putea afla copilul.

250 de persoane participă la căutări

Mobilizarea continuă joi, când aproximativ 250 de persoane, între care polițiști, salvamontiști și voluntari, urmează să participe la căutări.

Familia a anunțat dispariția miercuri, în jurul prânzului. Iosif Laurențiu Avram, în vârstă de 4 ani, ar fi plecat de bunăvoie de la locuința sa din Dofteana.

În momentul dispariției, copilul purta pantaloni gri și un tricou albastru și era desculț.

Autoritățile fac apel la persoanele care l-au văzut sau care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea lui să sune la 112 și să ofere toate detaliile disponibile.

Editor : Ș.A.

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