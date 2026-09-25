Căutările continuă în județul Bacău pentru copilul de 4 ani dispărut de acasă, din localitatea Dofteana. Echipele au intervenit și pe parcursul nopții, fiind folosite inclusiv drone, iar un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a survolat zona. Aproximativ 250 de persoane participă la operațiunea de căutare.
Căutările copilului de 4 ani dispărut din localitatea Dofteana, județul Bacău, au continuat și în timpul nopții, însă echipele mobilizate nu au reușit să îl găsească.
Operațiunea a fost extinsă, iar Salvamont Bacău a folosit inclusiv drone pentru verificarea zonei. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a survolat regiunea în încercarea de a identifica locul în care s-ar putea afla copilul.
250 de persoane participă la căutări
Mobilizarea continuă joi, când aproximativ 250 de persoane, între care polițiști, salvamontiști și voluntari, urmează să participe la căutări.