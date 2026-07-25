Căutările resturilor de dronă din zona Sfântu Gheorghe au fost oprite, anunță MApN. Acestea vor fi reluate duminică

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că au fost oprite căutările resturilor dronei doborâte sâmbătă dimineaţa în zona Sfântu Gheorghe, din judeţul Tulcea, şi ale rachetei interceptoare, iar acestea urmează să fie reluate duminică.

„Căutările efectuate de echipele MApN pentru identificarea resturilor de dronă şi de rachetă interceptoare au fost întrerupte. Drona a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea, într-o zonă nelocuită, cu teren greu accesibil”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au adăugat că activitatea de căutare va fi reluată duminică.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Reprezentanţii MApN au menţionat că, sâmbătă dimineaţa, au continuat atacurile cu drone ale Federaţiei Ruse asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Astfel, în jurul orei 01.00, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, una dintre ele evoluând înspre nord-estul judeţului Tulcea.

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Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar un mesaj RO-Alert pentru informarea populaţiei din zona vizată a fost transmis la ora 01.39.

De asemenea, un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a decolat pentru monitorizarea situaţiei.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au menţionat că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional şi nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene.

„La ora 6.21, a fost emisă o nouă alertă aeriană, un grup de drone fiind identificat de sistemul de supraveghere radar al MApN la nord-vest de insula Şerpilor. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 06.42, pentru monitorizarea spaţiului aerian”, a mai transmis sursa citată.

Ministerul Apărării Naţionale a mai adăugat că la ora 08.22, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat o pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Cele două aeronave F-16, aflate în aer, au interceptat în scurt timp ţinta aeriană şi au doborât-o în condiţii de siguranţă.

Editor : Sebastian Eduard