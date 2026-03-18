Caz absurd în Cluj-Napoca. O femeie a fost amendată pentru o parcare neregulamentară la trei ani după ce a murit

Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin

Caz absurd în Cluj-Napoca, unde o femeie a fost amendată la trei ani după ce a murit pentru o parcare neregulamentară. Fratele ei a contestat sancțiunea, însă judecătoria i-a respins plângerea. 

Acest caz a apărut după ce polițiștii locali au constatat, în 2023, că o mașină era parcată ilegal pe un trotuar din Cluj-Napoca. Deși situația părea una obișnuită, procesul verbal a fost întocmit pe numele unei persoane care, potrivit certificatului de deces, era moartă încă din iulie 2020.

Astfel, amenda de 200 de lei a fost aplicată unei persoane care nu mai era în viață, conform Clujenii.

Fratele femeii a adus cazul în instanță și a argumentat că sora lui nu avea cum să comită fapta, fiind decedată. Cu toate acestea, demersul său nu a avut succes.

Judecătoria a respins plângerea nu pentru că ar fi considerat situația corectă, ci dintr-un motiv procedural. Bărbatul nu are dreptul legal să conteste amenda, deoarece aceasta nu a fost emisă pe numele lui.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

