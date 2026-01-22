Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile

Caz cutremurător de crimă într-o localitate din Timiș. Un adolescent de 15 ani a fost ucis, incendiat și îngropat. Suspecți de crimă sunt doi băieți de 15 ani și unul de 13, care ar fi avut un conflict mai vechi cu victima. Adolescenții de 15 ani au fost reținuți. Cel de 13 ani este prea mic și nu răspunde penal pentru faptele sale.

Descoperirea șocantă a fost făcută în localitatea Cenei, din județul Timiș. Băiatul de 15 ani fusese dat dispărut de mama sa, în urmă cu două zile. Polițiștii au început căutările și au găsit o borsetă și cheile de la casă ale adolescentului. După cele două zile de căutări, probele i-au condus pe anchetatori la o adresă din localitatea Cenei, unde, în spatele casei, tânărul de 15 ani a fost găsit fără suflare.

Anchetatorii au indicii că s-ar fi ajuns la crimă din cauza unui conflict mai vechi. Vecinii care au aflat de moartea copilului sunt șocați de veste.



- Am văzut aici niște sânge, dar nu m-am gândit nicidecum să fie de la om. Am zis că era ceva animal.

Suspecții minori provin din familii vulnerabile. Unul dintre ei a abandonat școala, iar altul a rămas repetent de două ori.

Beatrice Măguran - director adjunct Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș: Încercam să merg la ei acasă, dar mama nu răspundea deloc cerințelor mele de a veni la școală, nici când mergeam eu la ei acasă nu răspundea.



Specialiștii spun că mediul în care crește un copil influențează direct comportamentul violent.



Adina Burghel - psiholog: Mediul familial joacă un rol esențial. El poate oferi siguranță și sprijin sau dimpotrivă, poate amplifica sentimentul de insecuritate și neînțelegere. La fel de important este și anturajul, care poate funcționa fie ca factor protector, fie ca factor de risc.

Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările pentru a descoperi motivele care au dus la gestul șocant.

