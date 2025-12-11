Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi confirmarea unui caz de lepră în România şi evaluarea altor trei suspiciuni. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului.

Caz de lepră confirmat în România

„Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice”, a anunțat Alexandru Rogobete.

Potrivit informațiilor transmise, „toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca”.

Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la SCJU Cluj pe 26 noiembrie 2025.

„Acestea au fost supuse următoarelor investigații: biopsie de țesut cutanat, microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 câmpuri) la primul caz; test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA, complexul Mycobacterium tuberculosis nedetectat, excluzând tuberculoza; probe histopatologice și frotiuri Ziehl-Neelsen, aflate în lucru, orientate spre infecția cu Mycobacterium leprae”, a transmis Ministerul Sănătății.

Pe baza datelor microbiologice, unul dintre cazuri a fost confirmat astăzi, iar alte trei sunt în monitorizare clinică și epidemiologică.

Măsuri ferme pentru limitarea riscurilor

„Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății și DSP Cluj au dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc: dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate; verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală; intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate; programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii; extinderea anchetei epidemiologice”, a scris ministrul pe Facebook.

De asemenea, „Ministerul Sănătății prin DSP a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice”.

„A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale”, a adăugat el.

Ministerul a transmis și o serie de clarificări pentru calmarea populației.

Transmiterea necesită expunere prelungită

„Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită”, a explicat acesta.

În același document se precizează că boala nu se transmite prin „strângerea mâinii, îmbrățișare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spațiilor comune”.

Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.

„Ca ministru al Sănătății, am dispus: intensificarea supravegherii epidemiologice; extinderea testării contacților; evaluarea condițiilor de muncă și locuire ale angajaților străini; solicitarea de asistență internațională din partea OMS și ECDC, pentru validarea protocoalelor de diagnostic și tratament și pentru sprijin în monitorizarea epidemiologică”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că „riscul pentru populația generală rămâne scăzut, iar situația este gestionată cu maximă responsabilitate”. Potrivit acestuia, Inspecția Sanitară de Stat va monitoriza zilnic situația împreună cu echipele locale și naționale.

În mesajul public, Rogobete a mulțumit „doamnei Dr. Simona Pârvu, director general al Institutului Național de Sănătate Publică, pentru coordonarea tehnică și colaborarea constantă cu structurile Ministerului Sănătății”.

Ministerul reamintește că în România, „ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981”.

La nivel european, cazurile sunt rare și apar în general la persoane care vin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.

Ministerul Sănătății a transmis că va reveni cu informații pe măsura evoluției anchetei.

