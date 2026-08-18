Caz de sclavie în Covasna: persoane vulnerabile, sechestrate și obligate să muncească. Victimele, „scoase la vânzare” cu 3.000 de euro

O femeie și patru bărbați din aceeași familie au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de sclavie modernă instrumentat de DIICOT Covasna. Aceștia sunt acuzați că ar fi recrutat persoane fără adăpost, lipsite de educație sau împovărate de datorii, pe care le-ar fi sechestrat și obligat să muncească fără plată, în condiții inumane. Anchetatorii susțin că membrii grupării intenționau inclusiv să „vândă” victimele pentru sume de până la 3.000 de euro.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna și procurorii DIICOT au efectuat luni, 17 august, șase percheziții la locuințele celor cinci suspecți, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, supunere la muncă forțată sau obligatorie și trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat din martie 2025 până la jumătatea lunii august 2026, atât în județul Covasna, cât și pe teritoriul Germaniei. Scopul acesteia ar fi fost obținerea unor beneficii materiale prin exploatarea mai multor persoane vulnerabile.

Victimele ar fi fost racolate prin inducere în eroare, iar ulterior constrânse, transportate și adăpostite în comunele Brateș și Zăbala, precum și în orașul Covasna.

Datoriile victimelor erau folosite pentru a le supune la muncă forțată

Membrii grupării ar fi căutat în special persoane fără locuință, lipsite de educație sau cu datorii. În unele cazuri, suspecții ar fi achitat sumele datorate, după care le-ar fi prezentat victimelor plata drept o obligație pe care trebuiau să o acopere prin muncă.

„În contul presupusei datorii pe care victimele le-ar fi avut, ar fi fost transportate la domiciliile lor, unde ar fi fost supuse la muncă pe o perioadă nedeterminată, fără a fi plătite”, arată IPJ Covasna.

După recrutare, persoanele vătămate ar fi fost deposedate de actele de identitate și obligate să desfășoare activități gospodărești sau alte lucrări la proprietățile membrilor grupării, în funcție de pregătirea fiecăreia.

Pentru a le împiedica să ceară ajutorul autorităților, suspecții ar fi recurs la agresiuni fizice și amenințări. Victimele ar fi fost, de asemenea, lipsite de orice sursă de venit.

Persoane ținute în spații fără utilități și obligate să lucreze de dimineața până seara

Pe parcursul exploatării, victimele ar fi fost ținute în „spații improprii, fără utilități și condiții de igienă”, fără posibilitatea de a se deplasa în alte locuri.

Acestea ar fi fost obligate să lucreze în construcții, să hrănească și să îngrijească animalele, să taie lemne sau să cosească. Programul începea în jurul orei 06:00 și se încheia, în funcție de zi, între orele 20:00 și 22:00.

Anchetatorii susțin că membrii grupării și-ar fi manifestat inclusiv intenția de „a vinde” victimele pentru sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de euro. Persoanele exploatate ar fi fost astfel „tratate ca având o valoare economică proprie”.

Potrivit polițiștilor, femeia ar fi fost lidera și coordonatoarea grupării. Aceasta ar fi stabilit locurile în care urmau să fie exploatate victimele, le-ar fi supravegheat și le-ar fi instruit cu privire la activitățile pe care erau obligate să le desfășoare.

Femeia este cercetată și pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

În cazul uneia dintre victime, aceasta ar fi luat cardul bancar pe care persoana își primea lunar pensia și l-ar fi folosit pentru cumpărături. După ce victima a reușit să scape, suspecta și-ar fi transferat banii rămași în propriul cont.

Cei cinci suspecți au fost arestați preventiv

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat înscrisuri și alte mijloace de probă. Totodată, patru autoturisme de lux au fost indisponibilizate.

Cei cinci suspecți au fost reținuți luni de procurorii DIICOT Covasna, iar Tribunalul Covasna a admis marți propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Unul dintre cele mai grave cazuri de sclavie modernă descoperite în România a avut loc în urmă cu un deceniu, în comuna Berevoești din județul Argeș.

În iulie 2016, peste 200 de polițiști și jandarmi au descins în localitate, unde zeci de persoane vulnerabile, inclusiv minori, fuseseră sechestrate, torturate, bătute și obligate să muncească de mai multe clanuri locale.

Victimele erau ademenite, răpite sau cumpărate, apoi ținute în lanțuri, bătute cu bice, furci sau topoare, arse cu obiecte încinse, înfometate și supuse unor munci grele și unor umilințe extreme.

Zeci de persoane au fost trimise în judecată și condamnate, iar unele pedepse au ajuns până la 19 ani de închisoare.

Editor : Ș.A.