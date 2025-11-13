Live TV

Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Nimeni nu își explică situația

elevi in sala de clasa
Credit foto: Guliver/Getty Images

Situație stranie într-o școală din Timișoara. De câteva zile, un miros înțepător și neidentificat se simte pe holuri și în clase. Specialiștii au făcut măsurători, dar nu au identificat nimic toxic. Totuși, mirosul persistă și nimeni nu știe ce poate fi. Pentru că au fost și copii cărora li s-a făcut rău la ore, părinții lor au decis să îi țină acasă până ce situația va fi lămurită. Reprezentanții IȘJ Timiș anunță că urmează să fie verificate și imaginile de pe camerele de supraveghere din școală. 

Situația persistă de câteva zile, iar părinții spun că unii copii s-au simțit rău la ore.

„Mirosul este și foarte persistent pe lucrurile copiilor, atât pe haine, pe geci, pe ghiozdane, iar la unii copii are un efect iritant. Unii copii au tuse iritativă când sunt la școală, pe unii îi ustură ochii, nasul”, spune un părinte sub protecția anonimatului.

Conducerea școlii a evacuat elevii din încăperile afectate și i-a mutat în alte săli.

„Este mai degrabă un miros de dezinfectant, de o soluție dezinfectantă. Unii copii spun că miroase ca la cabinetul stomatologic”, spune Cerasela Bociu, directoarea Liceului Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara.

„Pentru a scăpa de mirosul înțepător, clasele în care au fost identificate astfel de probleme sunt aerisite timp de câteva zile, iar mai apoi vor fi și renovate”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Pentru că mirosul înțepător persistă și nu știe nimeni de unde provine, au fost aduși și specialiști, pentru a face măsurători în școală.

„S-a deplasat echipajul CBRN. În urma măsurătorilor efectuate nu a fost identificat niciun pericol”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al ISU Timiș, Zorița Mircov.

„Au fost constituite două echipe: o echipă de inspectori sanitari și o echipă formată din personal de specialitate, pentru efectuarea unor măsurători toxicologice”, spune purtătorul de cuvânt al DSP Timiș, Cornelia Bubatu.

„Vom recurge la a vizualiza camerele de înregistrare, astfel încât să ne asigurăm că nu au făcut copiii un lucru care să determine o astfel de situație”, a transmis Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș.

Pentru că nu a fost identificat până acum un pericol major, elevii au fost chemați la școală în regim normal, însă unii părinți au hotărât să îi țină acasă până ce situația va fi complet lămurită.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

