Cazul unei adolescente dispărute de un an și jumătate. „Mi-au spus că poate și-a găsit un iubit”

Cele două fete din Caracal, dispărute fără urmă, fac parte, din păcate, dintr-o lungă serie de astfel de cazuri. O adolescentă din Bihor a plecat la magazinul din sat, acum un an și jumătate, şi nu s-a mai întors. La fel ca şi în cazul Alexandrei, poliţiştii i-au spus mamei fetei să stea liniştită că probabil a fugit cu un iubit şi că va da ea telefon, la un moment dat.

Sidonia avea 13 ani în momentul dispariţiei. Imediat ce au realizat că nu s-a întors acasă, părinţii au încercat să o sune pe telefonul mobil, însă degeaba. Era ora 12:00 când a dispărut, în miezul zilei.

Mihaela But - mama Sidoniei: Pe când am sunat-o, i-o sunat telefonul o dată, a doua oară deja intra căsuţa. Atunci am început să alergăm încolo-încoace, să o căutăm, să sunăm la poliţie.

- S-a mai întâmnplat să plece de acasă?

Margareta Giurgiu - mătuşa Sidoniei: Nu, niciodată, magazinul e aici aproape, când o mai trimitea soră-mea la magazin, 10-15 minute, dar mai mult nu stătea.

Sidonia era o adolescentă frumoasă, cu rezultate bune la învăţătură.

Ana Poţclean - fosta dirigintă a Sidoniei: Profesorii au apreciat-o ca fiind o elevă silitoare, responsabilă, care participa activ în cadrul lecţiilor.

- Prevestea ceva ce urma să se întâmple?

- Nu, în niciun caz.

Ioana Lascău - ofiţer de presă IPJ Bihor: Pentru găsirea acesteia, poliţiştii bihoreni au efectuat cercetări, investigaţii în teren, activităţi de căutare, verificări în toate zonele cunoscute ca fiind frecventate de aceasta, precum şi verificări ale persoanelor cu care ar fi intrat în contact. De asemenea a fost solicitată urmărirea naţională şi urmărirea în toate statele spaţiului Schengen.

Părinţii fetei dispărute spun că nu îşi pun mari speranţe în rezultatele căutărilor poliţiei, mai ales că în primele zile, ipoteza de lucru a oamenilor legii a fost diferită de cea a familiei.

Mihaela But - mama Sidoniei: C-o să se întoarcă la câtva timp, că poate şi-o găsit un iubit şi s-o fi dus cu un iubit şi o să vină ea, o să sune ea. Le-am spus că nu e adevărat, fata nu era din asta să se ducă de acasă, nici vorbă.

Cei care pot oferi informaţii despre Sidonia sunt rugaţi să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secţii de Poliţie.

Editor: Alina Popescu