Cazul Alexandra Măceșanu. Raed Arafat anunță 14 măsuri pentru îmbunătățirea serviciului 112

Moartea unui copil, Alexandra Măceșanu, care a sunat la 112 într-o încercare disperată de a se salva, dar nu a primit nici un ajutor, a generat reacţii la vârful statului. Autorităţile vor acum să schimbe legile pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete.

Cei care îşi cumpără cartele prepaid ar putea fi obligaţi să îşi dea datele personale, astfel încât în cazuri precum cel de la Caracal autorităţile statului să ştie cine este apelantul. Este una dintre cele 14 măsuri anunţate miercuri seară de Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Pe termen mediu şi lung, Guvernul vrea să implementeze un sistem de localizare a victimelor cu o mai mare acurateţe, în urmatoarele 8 luni, şi să instruiască mai bine dispecerii de la 112. De asemenea, în următorii 3-5 ani, dispeceratele integrate ar putea fi implementate la nivelul fiecărei regiuni. Și nu în ultimul rând, autoritățile doresc o colaborare cu Google.

Secretarul de stat Raed Arafat, președinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112, a prezentat, miercuri, raportul cu privire la sistemul 112, document care cuprinde 14 măsuri pe termen scurt, mediu şi lung. Draftul va fi pus în dezbatere publică joi.

Șeful DSU a anunțat că au fost stabilite 14 măsuri la finalul raportului, împărțite pe termene: scurt- până în 12 luni, mediu - între 12 luni - 36 de luni și lung - până la 60 de luni.

Măsurile pe termen scurt, de până la 12 luni

1. Urgentarea implementării sistemului de localizare AML, inclusiv prin îmbunătățirea cadrului legislativ

Modificările trebuie să vizeze în mod obligatoriu următoarele:

• stabilirea unei definiții pentru noul tip de informație de localizare (informație generată de o funcționalitate nativă a terminalului, nu de elementele de infrastructură a rețelei de comunicații);

• obligarea furnizorilorde rețelepublicemobilede telefoniede apermite transmiterea informațiilor de localizare atât sub formă de SMS/mesaj standardizat, cât și ca un pachet de date (HTTPS POST), către administratorul SNUAU;

• introducerea unei prevederi privind suportarea costului SMS-ului/mesajului standardizat de localizare cât și a pachetului de date (HTTPS POST) de localizare de către furnizorii de rețele publice mobile de telefonie;

• obligația administratorului SNUAU de a utiliza datele de localizare automată în completarea celor obținute pe baza informației de localizare primară;

• stabilirea numărului utilizat pentru transmiterea SMS/mesaj standardizat (114);

• asigurarea cu prioritate a primirii şi transmiterii către SNUAU, a mesajelor de localizare asociate unui apel de urgenţă, indiferent de tipul serviciului folosit de utilizatorul respectiv;

• obligația operatorilor de telefonie mobilă de a furniza servicii de comunicații electronice la puncte mobile pentru care plata se realizează în avans (cartele Prepaid) doar după colectarea datelor de identificare ale utilizatorului cartelei SIM;

• asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal și gestionarea acestora corespunzătoare în situaţii de urgenţă/de criză.

• temeiul prelucrării datelor cu caracter personal primite pe timpul unui apel de urgență

Bugetul estimativ pentru implementarea acestei măsuri este de 3.392.000 lei cu TVA

2. Încheierea unui Protocol de colaborare cu Google, testarea şi ulterior operaţionalizarea soluţiei finale de localizare de tip AML în SNUAU

3. Reconfigurarea infrastructurii proprii (actualizări software) pentru a se facilita transmiterea informaţiilor de localizare la nivel național, atât prin conexiuni de date cât şi prin data SMS/mesaje

standardizate.

4. Promovarea aplicației ”Apel 112” dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și a celorlalte aplicații/sisteme/platforme care vin în sprijinul populației în situații de urgență

Soluțiile pe termen mediu, de la 12 luni până la 36 de luni

5. Continuarea implementării conceptului de dispecerate integrate și formare continuă a dispecerilor prin adaptarea spațiilor existente, care permit funcționarea dispeceratelor tuturor agențiilor

specializate în aceeași locație, și asigurarea infrastructurii de comunicații șitehnologia informației, la nivelul județelor Argeș, Botoșani, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Mureș, Sibiu, Suceava și al municipiului București.

6. Constituirea și încadrarea a două centre de formare (București și Mureș), în care se vor asigura cursurile pentru formarea formatorilor și a dispecerilor, în profesia dedicată de ”dispecer unic”

(dispecer de urgență). Formarea dispecerilor ISU - SMURD - SAJ/SABIF este deja inițiată și contiună prin programul de formare din cadrul proiectului Româno – Elvețian” cu denumirea

”Îmbunătățirea calității serviciilor prespitalicești și spitalicești”. În cadrul acestui proiect au fost pregătiți 8 formatori, urmând ca, prin ”Programul operațional capital uman” să fie pregătiți 650 dispeceri din cadrul agențiilor ISU - SMURD - SAJ/SABIF.

7. Finalizarea implementării proiectului de modernizare a sistemului112

8. Îmbunătățirea și armonizarea procedurilor de cooperare și gestionare a apelurilor pentru situații deosebite (precum cea a răpirii de persoane) și inițierea altor demersuri legislative în funcție de

dificultățile apărute în procesul de dispecerizare, după caz

9. Implementarea și a altor tehnologii complementare precum parametrii de timp și de semnal radio, ca si posibilitate de preluare și interpretare la nivelul SNUAU și al agențiilor de intervenție, manual, pe parcursul apelului de urgență, cu scopul îmbunătățirii localizării terminalelor care nu suportă facilități moderne precum AML

10. Pe plan național, după finalizarea implementării AML/ELS și a noilor sisteme la nivelul STS, este necesară instituirea unui mecanism de verificare periodică a acurateței și a gradului de încredere

a informației de localizare obținută la nivelul sistemului SNUAU, astfel încât să se poată identifica zone și/sau cazuri în care informația de localizare este insuficentă/inadecvată pe parametrii menționați pentru o intervenție eficace, și în continuare să se identifice soluții pentru ameliorarea acesteia. Astfel, se propune identificarea și adoptarea unui set de indicatori, calitativi și cantitativi, de evaluare a acurateței și a gradului de încredere a informației de localizare, care să fie urmăriți și analizați la nivelul CNC al SNUAU și care să permită identificarea și evaluarea unor astfel de cazuri

precum și luarea măsurilor adecvate.

Măsurile pe termen lung, de la 36 de luni până la 60 de luni

11. Extinderea dispeceratelor integrate la nivel regional, prin relocarea dispeceratelor județene în 20 dispecerate regionale, amplasate în construcții noi, conectate si dotate corespunzător pe linia

comunicațiilor și tehnologia informației, eventual edificate prin proiecte cu finanțare externă, din exercițiul bugetar european 2021 - 2027

12. Pregătirea/formarea continuă a dispecerilor pentru integrarea agențiilor specializate de intervenție, concomitent cu adaptarea curriculum-ului de formare și implementarea formării dispecerilor în concept integrat.

13. Derularea procesului de integrare a tuturor agențiilor specializate în dispecerate unice. Pentru realizarea dezideratului, vor fi urmărite ținte precum:

1. Constituirea și încadrarea a două noi centre de formare (în total patru centre de formare la nivel național) care să contribuie la pregătirea dispecerilor unici (dispeceri de urgență).

2. Modernizarea aplicației de dispecerizare, prin introducerea posibilității de alertare simultană a tuturor categoriilor de forțe aparținând agențiilor specializate de intervenție, sistem implementat,

în prezent, pe resursele care asigură asistență medicală de urgență și acordarea primului ajutor calificat.

3. Analiză constantă asupra oportunității și necesității optimizării numărului de dispecerate integrate la nivel național.

14. Cadrul legislativ incident sistemului 112 va fi permanent ajustat în vederea implementării măsurilor ce urmează a fi adoptate la nivelul Uniunii Europene și în acord cu necesitățile de la nivel național.

Potrivit raportului, acordul politic privind EECC (Directiva nr.1972/2018 privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice) a fost realizat în iunie 2018, iar directiva a intrat în vigoare la 20 decembrie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 17 decembrie 2018. Statele membre adoptă și publică până la 21 decembrie 2020 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, comunică de îndată Comisiei textul actelor respective și actele respective începând cu 21 decembrie 2020. Conform noilor prevederi ale EECC utilizatorii finali urmează să aibă acces la serviciile de urgență 112 prin intermediul serviciilor de comunicații interpersonale. Aceste servicii includ, fără a se limita, servicii de voce furnizate atât de furnizori de servicii de telefonie cât și de furnizori de servicii interpersonale de voce peste internet din categoria Over The Top - OTT (ex. Skype, Whatsapp), servicii de mesagerie SMS, servicii de mesagerie instant/ comunicație text în timp real (ex. Telegram), comunicații video. Astfel, ”apelul de urgență” care, conform Directivei privind Serviciul Universal era definit ca fiind apel de voce, va fi redefinit prin noțiunea de ”comunicație de urgență” care va acoperitoate serviciile de comunicații interpersonale care permit un astfel de acces la serviciile de urgență. De asemenea, pentru a asigura furnizarea uniformă a comunicațiilor de urgență la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană primește puterea de a adopta acte delegate ce privesc interoperabilitatea, calitatea, fiabilitatea și continuitatea comunicațiilor de urgență în Uniune în materie de soluții privind informațiile de localizare a apelantului, acces pentru utilizatorii finali cu dizabilități și rutarea către cel mai adecvat PSAP. Primul astfel de act delegat urmează a fi adoptat până la data de 21 decembrie 2022[2]. Pe termen lung, sistemul SNUAU va trebui să acomodeze aceste posibilități.

