Cazul Alexandru Toader. Liga Studenților Iași cere schimbarea legii: „Lipsa garanțiilor reale naște monștri în mediul universitar”

Liga Studenților Iași cere modificarea Legii învățământului superior, după arestarea preventivă a lectorului universitar Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, cercetat pentru viol și alte infracțiuni sexuale. Organizația solicită introducerea unor măsuri care să protejeze studenții de eventualele abuzuri ale cadrelor didactice, inclusiv posibilitatea de a contesta notele în fața unor comisii independente și de a înregistra examenele. Totodată, studenții cer ca membrii comisiilor de etică universitară să fie obligați să sesizeze organele de anchetă penală atunci când constată posibile încălcări ale legii penale, relatează News.ro.

Liga Studenților Iași își exprimă solidaritatea cu victimele agresiunilor sexuale din mediul universitar și atrage atenția asupra lipsei unor garanții reale care să îi protejeze pe studenți de abuzurile cadrelor didactice.

Reacția organizației vine după arestarea lectorului Alexandru Toader, de la Facultatea de Drept din Iași, acuzat de infracțiuni sexuale împotriva unor studente.

Liga Studenților anunță că va redacta un proiect de modificare a Legii învățământului superior, pe care intenționează să îl propună parlamentarilor.

Studenții cer dreptul de a înregistra examenele și de a contesta notele

Printre măsurile solicitate se numără introducerea dreptului studenților de a contesta notele obținute la orice formă de examinare, în fața unor comisii din care să nu facă parte profesorul care a realizat evaluarea inițială.

De asemenea, organizația propune ca examenele orale și practice să poată fi înregistrate audio-video, la cererea studentului, astfel încât înregistrările să poată constitui mijloace de probă în eventualitatea unor abuzuri.

O altă solicitare vizează obligarea comisiilor de etică universitară să sesizeze organele de anchetă penală atunci când identifică fapte care ar putea constitui infracțiuni. Reprezentanții studenților subliniază că aceste comisii nu se pot substitui parchetelor.

Liga Studenților Iași salută, totodată, deciziile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a nu le mai permite profesorilor Tudorel Toader și Andreea Urda să predea la anii superiori de studiu, pentru a evita contactul cu potențiale victime și martori, precum și eventuale influențe asupra activităților didactice și de evaluare.

„Chiar dacă din punct de vedere juridic avocatul nu se confundă cu clientul, din punct de vedere moral și etic avocatul inculpatului nu ar trebui să mai predea sau să interacționeze cu victimele și martorii, mai ales când numele acestora sunt cunoscute din dosar, iar direct sau indirect pot fi influențate declarațiile lor și le poate fi afectată demnitatea”, precizează Liga Studenților Iași.

Organizația solicită universității să suporte din fonduri proprii eventualele costuri pentru reluarea studiilor de către studentele care le-au abandonat în urma abuzurilor, precum și cheltuielile pentru programele de psihoterapie necesare victimelor, inclusiv atunci când acestea aleg specialiști din afara instituției.

Totodată, Liga Studenților le recomandă studentelor ca, atunci când sunt abordate de cadre didactice și invitate la întâlniri particulare în context academic, să realizeze înregistrări audio, pentru „a se putea face în mod facil proba faptelor de utilizare a funcției cu scop sexual de către profesorii prădători sau a șantajelor la care acestea ar putea fi supuse”.

Liga Studenților readuce în discuție numirea și promovarea lui Alexandru Toader

Reprezentanții organizației amintesc că Alexandru Toader a obținut în 2019 un post de asistent universitar titular și responsabilitatea cursului „Drept civil. Parte generală. Persoanele”, fără concurs, prin trecerea de pe o poziție ocupată pe perioadă determinată pe una de titular.

„Mișcarea a generat ample controverse în mediul academic ieșean și a scandalizat opinia publică la momentul respectiv, el obținând acest beneficiu ca urmare a OUG nr. 9/2018, considerată a fi dată la momentul respectiv «cu dedicație» pentru fiul ministrului de atunci al Justiției, Tudorel Toader, care era suspendat din funcția de rector”, afirmă Liga Studenților Iași.

Organizația susține că a avertizat încă din vara anului 2021 asupra grabei cu care era propusă promovarea lui Ionuț-Alexandru Toader la gradul de lector universitar, în condițiile în care acesta nu ar fi îndeplinit, la momentul respectiv, criteriul minimal privind publicarea tezei de doctorat, prevăzut de metodologia de concurs.

„Lipsa de garanții reale pentru studenți este cea care naște monștri în mediul universitar”

Alexandra-Maria Niță, președinta Ligii Studenților Iași, consideră că mecanismele de evaluare pot crea raporturi de putere disproporționate între profesori și studenți, favorizând situațiile de abuz.

„În momentul în care un profesor știe că te poate constrânge prin mecanismele de evaluare, fiind conștient că viitorul tău profesional și financiar depinde de el, se naște acest raport disproporționat de care, din păcate, unele cadre didactice aleg să se folosească în cele mai cumplite moduri. De aici și o bună parte din tăcerea și complicitatea condamnabilă a majorității așa-zișilor reprezentanți ai studenților, dincolo de dependența lor financiară de clanurile universitare și instituții”, a declarat Alexandra-Maria Niță.

Aceasta susține că introducerea unor garanții concrete, precum contestarea notelor în fața unor comisii independente, dreptul de a înregistra examenele și mecanisme transparente de evaluare a cadrelor didactice, ar putea reduce riscul de șantaj și abuzuri sexuale.

„Nu lipsa de programe pompoase și instrumentate ideologic care să afirme pur declarativ protejarea femeilor duce la astfel de situații, ci lipsa de garanții reale pentru studenți este cea care naște monștri în mediul universitar”, a adăugat președinta Ligii Studenților.

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader și lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Curții de Apel Iași.

Hotărârea a fost contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Lectorul universitar este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Acuzațiile nu reprezintă o stabilire definitivă a vinovăției sale.

Editor : Ș.A.