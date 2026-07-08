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Cazul azilelor ilegale. Asociația fondată de Viorel Paşca a primit amendă de un milion de lei

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Viorel Pașca.
Viorel Pașca. Foto: Inquam Photos /George Călin
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Asociaţia fondată de Viorel Paşca, deţinătorul azilelor ilegale din Bihor, a fost amendată cu un milion de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor.

„Amendă record de 1.000.000 lei (200.000€) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociaţia "Dumbrava Dumnezeu poartă de grija". Această amendă vine după ce lui Viorel Paşca, familiei si colaboratorilor li s-au luat toţi banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile si imobile și li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal”, a scris pe Facebook avocatul lui Viorel Paşca, Răzvan Doseanu, potrivit News.ro.

Avocatul prezintă şi procesul-verbal al ITM Bihor.

Paşca este anchetat de procurorii DIICOT, împreună cu membrii familiei sale, pentru trafic de persoane şi exploatarea vulnerabilităţii la o scară alarmantă în judeţul Bihor.

Procurorii spun că grupul a fost constituit în cursul anului 2020 de către Viorel-Teodor Paşca, liderul reţelei, împreună cu soţia sa şi cei trei fii ai săi. Reţeaua funcţiona sub paravanul Asociaţiei „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă), prezentată public ca o organizaţie umanitară, dar care în realitate nu deţinea licenţele legale pentru a presta servicii sociale sau medicale.

Victimele erau racolate direct din spitale, unităţi medicale sau direcţii de asistenţă socială (DGASPC-uri) din toată ţara, care, confruntate cu lipsa locurilor în sistemul de stat, acceptau să trimită pacienţii în locaţiile gestionate de Paşca. Odată ajunşi în locaţii, beneficiarilor li se confiscau actele de identitate, telefoanele mobile şi cardurile bancare, fiind izolaţi de familii şi de lumea exterioară.

Scopul principal era încasarea sistematică a veniturilor victimelor (pensii de limită de vârstă sau de handicap, indemnizaţii de însoţitor) şi a donaţiilor atrase prin campanii emoţionante pe Facebook.

La percheziţii au fost identificate 409 persoane cazate în 18 imobile din Dumbrava, Tinca, Inceşti şi Bicăcel. Istoricul activităţii indică faptul că, din 2006, au fost "găzduite" peste 3.300 de persoane, dintre care aproximativ 1.020 au decedat şi au fost îngropate în cimitirul localităţii.

Viorel Paşca şi celelalte persoane implicate în dosar sunt cercetate sub control judiciar.

Editor : M.B.

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