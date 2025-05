Cazul băiatului de 16 ani mort în spitalul din Târgu-Jiu. După șase luni, raportul medico-legal a fost finalizat și trimis Parchetului

Serviciul de Medicină Legală Gorj a finalizat, după jumătate de an, Raportul de Expertiză Medico-legală de Autopsie privind băiatul de 16 ani care a ajuns la Spitalul Judeţean din Târgu Jiu, suferind de apendicită, şi care a murit, după câteva ore, în unitatea de primiri urgenţe, în condiţiile în care chirurgul care era de gardă nu l-a operat, motivând că nu este chirurg pediatru.

„Medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Gorj a finalizat Raportul de Expertiză Medico-legală de Autopsie a pacientului minor decedat, la începutul lunii noiembrie 2024, in Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Târgu-Jiu. Acest Raport a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, care are, in prezent, o anchetă în desfăşurare”, au transmis, vineri, oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, prim-procurorul Cristina Mihaela Ciobanu, a declarat că procurorii au primit documentul, confirmând că este vorba despre adolescentul de 16 ani care a murit la unitatea de primiri urgenţe şi al cărui caz a fost intens mediatizat, mai scrie sursa citată.

Reprezentanta Parchetului a precizat că procurorii nu vor face publice datele privind raportul de necropsie. La acest moment, cercetarea în dosarul deschis după decesul adolescentului se face in rem şi vizează infracţiunea de ucidere din culpă.

Surse medicale au declarat că cel mai probabil anchetatorii vor dispune mai multe contraexpertize după primirea raportului medico-legal, mai arată sursa citată.

Adolescentul de 16 ani n a ajuns, în luna noiembrie, la unitatea de primiri urgenţe a SJU Târgu Jiu suferind de apendicită. Câteva ore mai târziu, timp în care a fost plimbat între secţiile spitalului şi după ce medici din Gorj au cerut transferul la un spital din Craiova, adolescentul a murit, înainte de a fi preluat de ambulanţă. Chirurgul care era de gardă a motivat că nu a intervenit în cazul băiatului pentru că pacientul era minor, doctorul susţinând că nu avea competenţa de a opera copii.

Chirurgul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu care era de gardă şi care nu a intervenit în cazul adolescentului de 16 ani mort de peritonită a susţinut, într-o discuţie cu conducerea Colegiului Medicilor din România, că a solicitat transferul pacientului pe motiv că acest caz „îi depăşeşte competenţa locală”. Pe de altă parte, el s-a descris drept „un chirurg cu mare experienţă” care, în alte cazuri de urgenţe chirurgicale, a intervenit.

Comisia de cercetare disciplinară care a analizat conduita medicilor care l-au primit pe adolescentul mort de peritonită la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu a finalizat ancheta disciplinară, în urma acesteia unul dintre doctori fiind sancţionat cu avertisment scris şi reducere de 10% din salariu timp de trei luni, în timp ce al doilea a primit ca sancţiune reducerea cu 10 procente a salariului tot pentru trei luni.

