Cazul bărbatului obligat să doneze un rinichi. Soţia lui Gradu Cîrpaci a fost şi ea predată autorităţilor din Germania

Poliţia Română a predat-o autorităţilor germane pe Ileana Cîrpaci, soţia lui Gradu Cîrpaci, zis şi „Ministrul de Finanţe”. Aceasta a fost urmărită internaţional de către autorităţile din Germania, în baza unui mandat european de arestare.

„La data de 28 iulie 2026, Poliţia Română a predat autorităţilor germane o femeie, urmărită internaţional de către autorităţile din Germania, în baza unui mandat european de arestare, emis pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane raportat la prelevarea şi transplantul ilegal de organe umane", anunţă, marţi, Poliţia Română.

Instituţia a precizat că, în 21 iulie 2026, în urma unei acţiuni organizate în comun cu autorităţile germane, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, cu sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au depistat-o pe femeie, la o adresă din Municipiul Caransebeş, potrivit News.ro.

„Ulterior, la data de 22 iulie 2026, Curtea de Apel Timişoara a dispus, cu privire la aceasta, executarea mandatului european emis de Germania şi predarea femeii autorităţilor germane", precizează Poliţia.

Este vorba despre Ileana, soţia lui Gradu Cîrpaci, zis şi „Ministrul de Finanţe". Cei doi fac parte dintr-unul dintre cele mai cunoscute clanuri din Timişoara, ai cărui membri deţin mai multe vile în zona centrală a oraşului.

În timp ce locuiau în München (Germania), Gradu Cîrpaci şi soţia lui l-au cazat pe un bărbat adus din România într-un apartament, i-au luat paşaportul şi buletinul şi l-au izolat de familia lui rămasă în ţară. Apoi, l-au pus să lucreze pentru ei şi l-au constrâns să semneze mai multe contracte. Ulterior, l-au ameninţat că îi vor ucide rudele din România, dacă nu acceptă să îi doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferea de o boală renală.

Donatorul urma să primească 15.000 de euro şi un apartament în Timişoara. Operaţia a avut loc într-un spital din Freiburg, Germania. După transplant, bărbatul nu a mai primit nimic şi ar fi rămas sclavul familiei Cîrpaci.

În luna martie a acestui an, poliţiştii din Germania, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au descins la vila familiei Cîrpaci, de unde au ridicat mai multe contracte de vânzare-cumpărare, poliţe de asigurare, acte medicale, calculatoare şi telefoane.

Pe numele celor doi a fost emis un mandat european de arestare pentru trafic de persoane în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere, ameninţare şi înşelăciune.

Editor : M.B.