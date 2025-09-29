Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ajunge, luni, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde va avea loc o ședință de urgență pentru demiterea managerului. Primele date din anchetă indică faptul că măsurile pentru limitarea îmbolnăvirilor au fost amânate prea mult, timp în care nouă copii internați la ATI s-au infectat cu o bacterie periculoasă, iar șase dintre aceștia au murit.

Consiliul Județean Iași urmează să ia decizia de demitere a managerului Spitalului „Sfânta Maria”, împreună cu reprezentanții consiliului de administrație din spital.

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a anunțat că va ajunge în unitatea medicală, luni, pentru demiterea managerului care a fost acuzat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că nu a luat la timp măsurile necesare pentru a preveni această tragedie în care șase copii au murit în secția ATI după infecția cu o bacterie.

Ministrul Sănătății a declarat că este inacceptabil ca într-un spital în care s-au investit 25 de milioane de euro în ultimii ani să nu se respecte condiții minime de igienă. Ministrul a mai spus că a văzut cadre medicale care purtau unghii cu gel și bijuterii, situație care este interzisă prin lege, pentru că toate acestea pot reprezenta o sursă de răspândire a infecțiilor.

De asemenea, ministrul a mai precizat că din data de 15 septembrie, din momentul în care a apărut focarul de infecție în spital și până pe 24 septembrie, nu s-a luat nicio măsură.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) nu a trimis acolo inspectorii să verifice situația, să preleveze probe, să caute sursa infecției și să dispună o serie de măsuri care să limiteze întregul focar care a dus la îmbolnăvirea a nouă copii și decesul a șase dintre ei.

Mai mult, conducerea Direcției de Sănătate Publică ar fi oferit Ministerului Sănătății informații eronate cu privire la momentul în care a fost anunțat focarul de către spital. A fost o controversă întreagă timp de câteva zile cu privire la data precisă.

Conducerea spitalului susține că a anunțat focarul pe 15 septembrie, Direcția de Sănătate Publică a anunțat Ministerul că de fapt s-ar fi întâmplat pe data de 19, iar documentele au arătat că pe 15 septembrie au fost alertate autoritățile sanitare, doar că nu s-a luat nicio măsură timp de mai bine de o săptămână.

