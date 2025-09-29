Live TV

Video Cazul celor șase copii morți la „Sfânta Maria” din Iași: Consiliul Județean discută, astăzi, demiterea managerului spitalului

Data publicării:
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ajunge, luni, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde va avea loc o ședință de urgență pentru demiterea managerului. Primele date din anchetă indică faptul că măsurile pentru limitarea îmbolnăvirilor au fost amânate prea mult, timp în care nouă copii internați la ATI s-au infectat cu o bacterie periculoasă, iar șase dintre aceștia au murit

 

Consiliul Județean Iași urmează să ia decizia de demitere a managerului Spitalului „Sfânta Maria”, împreună cu reprezentanții consiliului de administrație din spital.

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a anunțat că va ajunge în unitatea medicală, luni, pentru demiterea managerului care a fost acuzat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, că nu a luat la timp măsurile necesare pentru a preveni această tragedie în care șase copii au murit în secția ATI după infecția cu o bacterie. 

Ministrul Sănătății a declarat că este inacceptabil ca într-un spital în care s-au investit 25 de milioane de euro în ultimii ani să nu se respecte condiții minime de igienă. Ministrul a mai spus că a văzut cadre medicale care purtau unghii cu gel și bijuterii, situație care este interzisă prin lege, pentru că toate acestea pot reprezenta o sursă de răspândire a infecțiilor.

De asemenea, ministrul a mai precizat că din data de 15 septembrie, din momentul în care a apărut focarul de infecție în spital și până pe 24 septembrie, nu s-a luat nicio măsură.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) nu a trimis acolo inspectorii să verifice situația, să preleveze probe, să caute sursa infecției și să dispună o serie de măsuri care să limiteze întregul focar care a dus la îmbolnăvirea a nouă copii și decesul a șase dintre ei.

Mai mult, conducerea Direcției de Sănătate Publică ar fi oferit Ministerului Sănătății informații eronate cu privire la momentul în care a fost anunțat focarul de către spital. A fost o controversă întreagă timp de câteva zile cu privire la data precisă.

Conducerea spitalului susține că a anunțat focarul pe 15 septembrie, Direcția de Sănătate Publică a anunțat Ministerul că de fapt s-ar fi întâmplat pe data de 19, iar documentele au arătat că pe 15 septembrie au fost alertate autoritățile sanitare, doar că nu s-a luat nicio măsură timp de mai bine de o săptămână.

Citește și: VIDEO Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un bebeluș a murit în iunie, după ce s-a infectat cu o altă bacterie

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
2
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Digi Sport
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință la Palatul Victoria: Coaliția face ultimele calcule privind...
incendiu hotel
Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU. Două...
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru victoria...
Ultimele știri
Avertisment al ministrului de Finanțe: „Trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară”
Dominic Fritz: „Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin”
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalul din Iaşi unde au murit şase copii: Un haos administrativ mai mare, nu am mai văzut de mult
Small Plane
Accident aviatic în Iași. Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului avionului
Costel-Alexe_avatar_1593015820
Ce spune șeful CJ Iași despre solicitarea ministrului Sănătății de a demite managerul Spitalului Clinic pentru Copii „Sfânta Maria”
catalina ionescu, director spitalul sf maria din iasi
Reacția managerului spitalului „Sf Maria” din Iași, unde au murit șase copii, când a aflat că ministrul Sănătății îi cere demisia
Small Plane
Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate militară. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă la spital
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Watson, despre cât de dureros a fost să lege prietenii la Hollywood: M-a frânt. E apăsător să te prefaci...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Jucător legat de mâini și de picioare în vestiarul FCSB-ului: "M-au băgat într-un coș și au început să-mi...
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
TRAILER. Christian Bale și Jessie Buckley, de nerecunoscut în „The Bride!”, în regia lui Maggie Gyllenhaal
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...