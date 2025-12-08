Live TV

Cazul dronei rusești care a survolat ore bune estul României. Nicușor Dan: „Nu aveam prea multe mijloace de apărare în acea zonă”

Primele imagini cu drona prăbușită la Vaslui. Foto Captură video
Primele imagini cu drona prăbușită la Vaslui. Foto: Captură video

În dimineața zilei de 25 de noiembrie, locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea s-au trezit cu mesaje Ro-Alert, care atenționau că o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, România avea să se confrunte cu cel mai grav incident de securitate de la debutul războiului din Ucraina: drona a căzut în Puiești, județul Vaslui. Deși a fost urmărit cu avioane militare, aparatul nu a fost doborât, ceea ce a suscitat reacții. Traian Băsescu, spre exemplu, a afirmat: „Începem să fim ridicoli. Ori n-avem echipamente, ori nu ne pricepem”, în timp ce fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a mărturisit că și-ar fi dorit că aparatul să fie dat jos.

Acest subiect a fost abordat și în cadrul unui interviu pe care președintele Nicușor Dan l-a acordat ziarului Le MondeÎntrebat de ce nu a fost doborâtă drona, șeful statului a precizat că nu existau „prea multe mijloace de apărare terestră în acea zonă”.

„Suntem pregătiți pentru drone care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate. Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestră în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit un nou sistem de la americani, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară foarte jos”.

Ulterior, Ionuț Moșteanu a explicat, la Digi24, că a vorbit cu piloții germani care au plecat în urmărirea dronei rusești, aceștia spunându-i și ei, alături de cei români, că aparatul a fost greu de interceptat pentru că dispărea în mod repetat de pe radar, părăsind la un moment teritoriul României, după care a revenit. La acea vreme, fostul ministru al Apărării a reiterat faptul că piloții nu au nevoie de alt ordin de a doborî aparatul de zbor decât de la comandantul misiunii. „Trebuie să vadă acea dronă, să aibă contact vizual, să o prindă cu radarul avionului” a explicat Moșteanu. El a mai afirmat și că un sistem anti-dronă este în România, însă acesta trebuie integrat în sistemul NATO, acest lucru fiind o „provocare”.

La doar o zi de la incident, comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Donahue, a anunțat că România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional.

Ascensiunea AUR în sondaje, explicată de Nicușor Dan în Le Monde: „Vor o schimbare, oricare ar fi ea”

