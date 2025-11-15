Live TV

Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică

Au apărut informații legate de apelurile făcute la 112 în seara în care o fetiță de doi ani a murit la o clinică stomatologică, în urma sedării. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea a doua zi după tragedie că, din datele pe care le avea la acel moment, apelul la ambulanță a fost făcut cu întârziere. Aceeași acuzație a fost făcută și de părinții fetei.

Datele legate de orele când au fost solicitate echipaje medicale la clinica stomatologică din București sunt importante pentru a se stabili în anchetă cum a fost acordat primul ajutor fetiței în momentul în care medicii de la clinica stomatologică, au constatat că aceasta intră în stop cardiorespirator.

Primul apel a fost făcut la ora 18.41, iar cel de-al doilea a venit 10 minute mai târziu 18.51. Ambele au fost pentru a solicita un echipaj medical pentru o persoană inconștientă, intrată în stop cardiorespirator.

Aceste apeluri au fost direcționate către ISU, către ambulanță și către poliție, de cei din dispeceratul STS. O oră și 10 minute mai târziu, la ora 19.49, un alt apel la 112 a solicitat un echipaj de poliție în legătură cu același caz, mai menționează cei de la STS, care spun că apelul de asemenea a fost transferat către Poliție, ISU și Ambulanță, conform metodologiei care se aplică în astfel de cazuri.

Orele sunt foarte importante pentru că părinții fetiței au declarat presei în noaptea tragediei că medicii personalul medical de la clinica stomatologic că ar fi chemat cu întârziere ambulanța, cam la o oră după ce fetița a început să se simtă rău și a intrat în stop cardiorespirator. La ora 17:06 a început procedura, a declarat mama în noaptea respectivă, și la 17:30 a intrat în stop cardiorespirator.

Urmează ca toate aceste date să fie verificate în anchetă. Parchetul și Poliția desfășoară o investigație, deocamdată cu privire la o faptă de ucidere din culpă, în legătură cu moartea fetiței de 2 ani.

