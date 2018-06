Cazul „pavianul”. CNCD a pierdut procesul cu Cristian Tudor Popescu, amenda a fost anulată

Curtea de Apel Bucureti i-a dat câștig de cauză jurnalistului Cristian Tudor Popescu, în procesul pe care acesta l-a intentat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care l-a amendat cu 1.000 de lei pentru că a comparat coafura premierului Viorica Dăncilă cu cea a unui pavian cu mantie.

CNCD s-a autosesizat după declarațiile făcute în ziua în care Viorica Dăncilă a fost propusă pentru funcția de premier. Decizia Curții de Apel nu este definitivă.

În luna februarie, Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a votat în unanimitate o hotărâre prin care Cristian Tudor Popescu a fost amendat contravențional cu 1.000 de lei pe motiv că a comparat-o pe Viorica Dăncilă cu un pavian cu mantie. CNCD a considerat ca asocierea reprezintă hărțuire și încalcă dreptul la demnitate.

Jurnalistul a contestat însă decizia CNCD în instanță, iar astăzi Curtea de Apel București i-a dat dreptate.

„Când s-a întâmplat asta? (...) Cred că acum 48 de ore. Ce viteză de reacție, domnule, are Consiliul nostru pentru Combaterea Discriminării! Foarte bine, sunt vigilenți, domnule! Înțeleg că și CNA-ul are o problemă...”, declara atunci Cristian Tudor Popescu.

„Am început prin a spune: E incorect ceea ce fac... și o să explic de ce am spus asta imediat. Dar observaţia mea, stimaţi domni și doamne de la CNCD, este de natură estetică. Ea nu se leagă de un aspect fizic al doamnei. Această coafură reprezintă o opţiune estetică a dnei Dăncilă, aşa cum sunt rujul, rimelul, hainele pe care le poartă, parfumul pe care îl folosește. Eu nu am spus niciun moment, așa cum au titrat cei de la stiripesurse, și Antena 3, și B1: Cristian Tudor Popescu o compară pe Viorica Dăncilă cu o maimuţă! Unde o compar eu pe doamna Dăncilă cu o maimuță?! Nu m-am referit la figura dânsei, nu m-am referit la făptura în general, la mâini,

la picioare, la niciun element fizic. M-am referit la aranjamentul părului, care reprezintă o opțiune a doamnei. Nici măcar nu l-am contestat. Am observat doar o similitudine cu modul în care e aşezata coama acestei specii de maimuţe „pavianul cu mantie”. Acesta este pavianul cu mantie, putem vedea această similitudine de formă”, explica jurnalistul în emisiunea Jurnal de Seară, la Digi24.