Cazul românului închis în Rusia. Ce arată o analiză Reuters a videoclipului și a dosarelor privind arestarea lui David Adrian Kercso

Apar noi informații în cazul românului condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia. O analiză a înregistrării video care se presupune că arată momentul arestării lui David Adrian Kercso și a dosarelor judiciare privind detenția sa arată că, la momentul realizării filmării, tânărul de 23 de ani se afla deja de câteva luni în custodia autorităților ruse, relatează Reuters.

Sursa citată prezintă șirul evenimentelor.

Primăvara într-un parc. Cerul este cenușiu. Un tânăr cu o căciulă albastră tricotată și un rucsac Adidas merge pe o alee. Doi agenți de securitate voinici sar dintr-o dubiță și îl imobilizează pe trotuar. „Cum te cheamă?”, întreabă o voce în engleză, în timp ce o mână cu mănușă îi ține bărbatului fața îndreptată spre cameră.

„David Adrian Kercso”, răspunde el repede. De unde este? „Din România. România”.

Videoclipul, difuzat de serviciul de securitate rus FSB și publicat de mass-media de stat, pretinde că arată arestarea lui Kercso, în vârstă de 23 de ani, un cetățean român care a crescut în Anglia și care a fost condamnat la începutul acestui an la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei.

„I-am spus să nu se ducă acolo”

Reuters nu a reușit să verifice toate probele din cazul lui Kercso. ‌Totuși, ceea ce este clar este că înregistrarea video a arestării nu este ceea ce pretinde a fi: analiza efectuată de sursa citată asupra înregistrării video și a dosarelor judiciare privind detenția sa arată că, la momentul realizării acesteia, el se afla deja de câteva luni în custodia autorităților ruse.

Filmarea a fost realizată într-un parc din Rusia, în orașul Soci, situat în sudul țării. Însă arestarea lui Kercso a fost anunțată pentru prima dată în altă parte, de către separatiștii pro-ruși de dincolo de graniță, din Abhazia, o regiune separatistă a Georgiei vecine, care au difuzat propriul lor videoclip cu el aflat în custodia lor cu o zi înainte ca acesta să compară pentru prima dată în fața unui tribunal rus.

FSB nu a răspuns la solicitările de comentarii ale sursei citate referitoare la acest articol, inclusiv la întrebarea de ce ar publica un videoclip în care se prezintă presupusa arestare a unui suspect care se afla deja în arest.

Au fost trimise, de asemenea, solicitări de comentarii către agenția de securitate SGB a separatiștilor din Abhazia, către Ambasada Rusiei la Londra, precum și către ministerele de Externe din România și Ucraina. Niciuna dintre acestea nu a răspuns, precizează sursa citată.

Pentru familia lui Kercso, care susține că acesta a fost ademenit pe coasta Mării Negre pentru a avea o relație amoroasă cu o femeie pe care o cunoscuse online, înregistrarea video a FSB în care se simulează o arestare nu este decât o altă întorsătură bizară într-o poveste care i-a îngrijorat încă de la început. Tânărul speră să depună un recurs împotriva condamnării sale.

„I-am spus să nu se ducă acolo pentru că e foarte periculos, pentru că e război”, a declarat mama lui, Julia Kercso, pentru Reuters. „Dar el nu m-a ascultat niciodată”.

La sfârșitul anului 2023, Kercso locuia în orașul englez Reading, situat la vest de Londra, și lucra pentru o companie care se ocupă cu reciclarea echipamentelor electronice, când a intrat pentru prima dată în contact online cu o femeie pe nume Valeria. Era originară din Abhazia, o fâșie pitorească de pe coasta muntoasă a Georgiei la Marea Neagră, care se află sub controlul separatiștilor încă de la începutul anilor 1990.

S-a născut o poveste de dragoste online, iar familia lui spune că, în august 2024, a călătorit prin Turcia pentru a o întâlni.

Agenția Reuters a obținut datele de contact ale Valeriei de la familie, dar nu a primit niciun răspuns la solicitările de comentarii adresate acesteia.

Potrivit relatărilor lui Kercso către familie, cei doi s-au întâlnit la Soci și, după câteva zile, au trecut granița spre Abhazia, unde Kercso a rămas pe tot parcursul toamnei. Însă mama lui a spus că relația s-a deteriorat pe măsură ce el a început să rămână fără bani, iar el le-a spus celor din familie că se va întoarce acasă.

Întoarcerea lui era programată pentru 28 noiembrie 2024, dar nu a mai ajuns niciodată. În acea zi, a încetat să mai răspundă la apeluri și mesaje. În scrisorile ulterioare trimise din închisoare, Kercso a spus că aceea a fost ziua în care a fost arestat în Abhazia.

Prima informație privind arestarea lui Kercso a fost făcută publică două săptămâni mai târziu de către autoritățile separatiste abhaziene, care au difuzat, pe 13 decembrie, un videoclip în care se vedea cum propriul lor serviciu de securitate, SGB, îl conducea pe tânăr dintr-o mașină într-o clădire.

În imagini se vedea cum mărturisea că fusese în contact cu serviciile secrete ucrainene și că i se ceruse să filmeze obiective militare abhaziene cu ajutorul unei drone.

„A fost o greșeală imensă”

În scrisorile sale, Kercso afirmă că mărturisirea inițială înregistrată video în Abhazia consta într-un text pe care răpitorii îi ordonaseră să-l memoreze. Separatiștii i-au spus că, dacă îl va recita în fața camerei, va fi trimis acasă. În schimb, scrie el, a fost dus la graniță și predat în custodia FSB-ului rus.

A doua zi după ce abhazii au publicat înregistrarea video, Kercso se afla într-adevăr în custodia autorităților ruse, fiind adus în fața unui judecător la Tribunalul districtual Khostinsky din Soci pe 14 decembrie, conform documentelor judiciare disponibile online. A fost prima dintre cele 10 înfățișări în fața instanței care urmau să fie înregistrate în următoarele patru luni, cu ocazia cărora detenția sa în Rusia urma să fie prelungită aproximativ la fiecare două săptămâni.

În scrisorile sale, Kercso afirmă că înregistrarea video rusă a „arestării” sale, pusă în scenă, a fost filmată la mijlocul lunii aprilie la Soci, după ce fusese deja capturat în Abhazia, transferat în Rusia și ținut acolo timp de patru luni. A fost trezit în închisoare, în zori, de ofițeri ai FSB, care l-au dus într-un loc din apropiere pentru a filma scena.

Analiza videoclipului realizată de Reuters corespunde cu această versiune. Deși data exactă nu poate fi stabilită, se observă clar o vegetație verde abundentă, ceea ce indică faptul că filmarea a avut loc după începutul primăverii și nu ar fi putut fi realizată înainte ca acesta să înceapă cele patru luni de detenție documentate în cele 10 înfățișări ale sale în fața instanței din Soci, începând din decembrie.

Locația – o fâșie de parc de-a lungul râului Matsesta din Soci – poate fi identificată pe baza unor elemente vizibile. Printre acestea se numără dispunerea aleilor, un pilon de pod, stâlpi de iluminat, copaci, o fâșie de iarbă și un zid, toate acestea corespunzând imaginilor de arhivă și celor din satelit ale zonei.

Evgeni Smirnov, un avocat rus familiarizat cu cazul, a declarat că este o practică obișnuită ca FSB să oblige suspecții să filmeze scene dramatice de arestare la mult timp după ce au fost reținuți.

„Am observat acest lucru în zeci de cazuri în care persoane reținute cu luni în urmă sunt duse pe o stradă din oraș, într-o pădure sau într-o gară, pentru a se putea filma un videoclip în care se simulează arestarea”, a spus el.

Kercso afirmă în scrisorile sale că, în lunile care au urmat transferului său în Rusia, a fost bătut, ținut în izolare și torturat. Agenția Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste acuzații.

La pronunțarea sentinței, FSB a declarat că acesta a transmis, în vara anului 2024, poziția sistemelor rusești de apărare aeriană din Soci către o agenție de informații ucraineană. În înregistrarea video difuzată de agenție, acesta mărturisea acuzația respectivă.

Kercso susține că și mărturisirea a fost obținută prin constrângere.

„Nimic din toate astea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără niciun motiv și au inventat totul”, a scris el. A învățat limba rusă în închisoare, îi este foarte dor de familie și visează să se întoarcă acasă.

„Acum știu că venirea mea aici a fost o greșeală imensă”, a spus el. „Am fost orbit de dragoste și nu am observat semnele de avertizare”.

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Editor : A.M.G.