CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii

Curtea Constituțională a României a respins miercuri, 10 decembrie, obiecția AUR asupra legii privind redresarea financiară, ceea ce înseamnă că pachetul fiscal merge la promulgare și va intra în vigoare din 2026. Legea aduce cele mai ample modificări de taxare din ultimii ani, cu impact direct asupra proprietarilor de locuințe, terenuri, șoferilor, companiilor și celor cu venituri din surse independente.

Guvernul și-a asumat răspunderea pe această lege în plenul reunit al Parlamentului în luna septembrie. După prima contestare, CCR a declarat documentul parțial neconstituțional, în special din cauza unei prevederi privind testarea funcționarilor publici cu poligraful.

În urma deciziei, actul a fost revizuit și votat din nou pe 18 noiembrie, însă forma finală a fost contestată încă o dată de AUR.

Miercuri, 10 decembrie, judecătorii au stabilit definitiv: legea rămâne valabilă în ansamblu.

Modificări la impozitele pe clădiri

Una dintre cele mai importante modificări privește impozitul pe clădiri.

Valoarea impozabilă crește atât în mediul urban, cât și în mediul rural, iar facilitățile acordate până acum locuințelor vechi dispar.

Proprietarii imobilelor construite înainte de 1990 vor plăti, astfel, impozite mai mari, pentru că nu vor mai beneficia de reducerile aplicate în funcție de vechimea clădirii.

Calculul taxei rămâne același, suprafață înmulțită cu valoarea impozabilă stabilită prin grilă și cu procentul decis de autoritățile locale, însă baza impozabilă este mai mare, iar efectul va fi resimțit mai ales în marile orașe.

Se va introduce și o taxă suplimentară pentru proprietățile scumpe: imobilele cu valoare de peste 2,5 milioane de lei vor fi impozitate suplimentar cu 0,9% pentru suma care depășește acest prag.

Terenuri și agricultură: dispar scutiri, apar noi taxe

Regimul fiscal al terenurilor se modifică, de asemenea, semnificativ.

Rămân neimpozitate doar terenurile din domeniul public, ale cultelor religioase, unităților de învățământ, spitalelor sau parcurilor industriale.

Dispar însă numeroase scutiri acordate anterior ONG-urilor, persoanelor cu dizabilități sau entităților culturale.

Valoarea impozabilă a terenurilor agricole din intravilan crește, iar pentru prima dată structurile agricole precum solariile, silozurile și depozitele vor fi impozitate.

Reducerea de 50% pentru fermieri nu compensează integral pierderea vechilor scutiri, iar sectorul agricol a avertizat deja că aceste modificări vor genera costuri suplimentare, chiar dacă ministrul Agriculturii a lăsat de înțeles recent că aplicarea lor ar putea fi reanalizată.

Impozite auto: taxe pentru electrice și reduceri mai mici la hibride

Și impozitele auto se schimbă. Mașinile electrice, până acum scutite, vor avea un impozit anual de 40 de lei, iar vehiculele hibride vor pierde jumătate din reducerea fiscală existentă.

Sunt eliminate și scutirile oferite pentru mijloacele de transport ale ONG-urilor.

Noul sistem de taxare urmează principiul „poluatorul plătește”, ceea ce înseamnă că valoarea impozitului crește în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare.

De exemplu, pentru motoarele între 1,6 și 2,0 litri încadrate în standardele Euro 0-Euro 3, taxa anuală va fi cuprinsă între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.

În plus, autoturismele evaluate la peste 375.000 de lei vor fi taxate suplimentar cu 0,9% pentru suma ce depășește acest plafon.

Taxă pe colete din afara UE

Consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene vor plăti o taxă fixă de 25 de lei pentru colete mai ieftine de 150 de euro.

Taxa trebuia să fie aplicată din această toamnă, dar termenul a fost amânat, iar data finală de intrare în vigoare este acum 1 ianuarie 2026.

Măsura vine într-un moment în care platformele Shein și Temu din China, dar și Trendyol din Turcia, continuă să se extindă accelerat în Europa.

Impozit pe criptomonede

Reglementări noi apar și în zona investițiilor digitale.

Câștigurile provenite din tranzacții cu criptomonede vor fi impozitate cu 16%, în timp ce micro-profiturile vor rămâne exceptate în anumite condiții.

Statul justifică această modificare prin alinierea la directivele europene privind monitorizarea pieței cripto.

CASS mai mare pentru PFA și activități independente

Pentru cei care obțin venituri din activități independente, baza de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS) crește la 72 de salarii minime pe an.

Sportivii cu venituri sub acest prag, pentru care plătitorul reține deja contribuția, nu vor mai fi obligați să depună Declarația Unică.

Reguli noi pentru veniturile din Airbnb și Booking

Un alt capitol cu impact larg este cel al veniturilor obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, prin platforme precum Airbnb sau Booking.

Legea elimină sistemul real și norma de venit, introducând o metodă unică de calcul: venitul net va fi determinat prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual.

Proprietățile cu mai mult de șapte camere vor fi tratate fiscal ca activități independente, ceea ce implică obligații fiscale suplimentare.

Schimbări pentru firme și amenzi mai mari pentru munca la negru

Frontul fiscal afectează și mediul de afaceri.

SRL-urile cu venituri de până la 400.000 de lei vor necesita un capital social minim de 500 de lei, iar cele care depășesc acest plafon vor avea obligația unui capital minim de 5.000 de lei.

Companiile deja înființate nu sunt obligate să își modifice capitalul.

Impozitul minim pe cifra de afaceri rămâne în vigoare, în ciuda criticilor fermelor care susțin că acesta descurajează investițiile și afectează competitivitatea.

Cheltuielile cu servicii acordate firmelor afiliate din străinătate, precum consultanță sau proprietate intelectuală, vor fi deductibile în limita a 1%.

În plus, amenzile pentru muncă nedeclarată cresc substanțial, putând ajunge până la un milion de lei, fără plafon legat de numărul angajaților descoperiți fără contract.

Impozitul pe dividende crește la 16%

O altă creștere importantă este cea a impozitului pe dividende.

Cota, redusă la 5% în 2016 pentru stimularea investițiilor, a crescut la 8% în 2023 și va ajunge la 10% în 2025, urmând ca din 2026 să urce la 16%.

Este una dintre cele mai mari majorări din pachetul fiscal.

Prin decizia CCR, legea se apropie de aplicare. Următorul pas este promulgarea, moment care va confirma intrarea în linie dreaptă a măsurilor ce vor remodela sistemul fiscal românesc începând din 2026.

