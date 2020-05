Ce a bifat un tânăr în declarația pe proprie răspundere ca să poată ajunge legal la mare

În România, în stare de alertă putem să ieșim din localitate, dar cu declarație pe proprie răspundere în care sunt enumerate câteva motive precise pentru care putem să plecăm. Altădată plină într-o zi de weekend cu soare, autostrada către mare a fost liberă sâmbătă, în primul weekend după ridicarea stării de urgență. Totuși, câțiva temerari nu au putut rata șansa de a profita de plajă și soare.

- Am profitat de această stare de alertă şi am venit să îmi văd rudele, mărturisește o femeie întâlnită la o plimbare pe plajă.

- De unde sunteti?

- Din Neamț. Am și o mătușă mai în vârstă și am venit să îmi văd mătușa și am ieșit și la o scurtă plimbare.

- Suntem din Bucureşti, spune un tânăr care se plimbă pe țărm. Am plecat dimineaţă şi a fost ok, a fost liber. Simţeam nevoia să plecăm. Am stat două luni în casă, nu mai rezistam.

- Ce aţi bifat pe declaraţie?

- Punctul 8, cred. Alergăm pe malul mării, spune tânărul râzând.

Bifarea în declaraţie a punctului 8, adică activitățile recreativ-sportive, ne permite teoretic să plecăm la mare sau la munte.

Cu toate acestea, malul mării nu a mai avut animația de altădată. Dacă odinoară răsuna muzica, acum, în lipsa teraselor și a turiștilor, s-au auzit doar valurile mării. Șezlongurile au rămas goale.

„Cu siguranţă nu e tocmai plăcut să găseşti plaja goală. Fără puţină muzică, fără oameni care să se simtă bine cu adevărat”, admite un bărbat.

„Niciodată nu a fost atât de trist ca anul acesta. E neplăcut, dar adevărat”, spune un altul.

Cei mai fericiți sunt acum localnicii.

„Suntem din Constanta. Ne-a lipsit în această perioadă aerul şi soarele. Bineînțeles, plaja e locul unde mergem să ne luăm porţia de plajă şi de soare”, spune un tânăr cu un copil în brațe.

„Apa este foarte bună şi cred că mâine ne începem plaja”, spune o femeie.

În anii trecuți, un weekend de mai aducea la mare zeci de mii de turiști. Hotelurile și pensiunile cu greu făceau față cererilor de cazare.

„În mai puţin de două săptămâni va începe vara si cu toții vrem la mare. Depinde doar de noi cât de repede vom reveni la normal. Vă asigur că turcoazul mării, nisipul fin ne vor aştepta aici până când vom fi în siguranţă”, transmite de la fața locului reporterul Digi24.

