Ce a decis Federația Internațională de Gimnastică după presiunea făcută de Emil Boc în chestiunea sportivilor ruși de la Cluj-Napoca

Federația Internațională de Gimnastică (World Gymnastics) și-a nuanțat poziția după scandalul izbucnit la Cluj-Napoca, unde primarul Boc a declinat aplicarea noilor reguli ale WG, care ar fi permis participarea sportivilor ruși la o competiție sub drapelul Rusiei.

Astfel, Federația Internațională de Gimnastică a anunțat că a reevaluat situația în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv. World Gymnastics precizează că nu își retrage decizia adoptată în luna mai privind reprezentarea sportivilor ruși și belaruși. Totuși, forul internațional introduce un anumit grad de flexibilitate în cazul competițiilor care au fost atribuite înainte de schimbarea regulilor.

Astfel, competițiile care au fost acordate înainte de decizia din mai 2026 ar putea beneficia de excepții, atunci când legislația sau restricțiile locale împiedică aplicarea integrală a noilor reguli. Este, practic, situația invocată de Emil Boc în cazul competiției de la Cluj-Napoca.

Cum explică WG situația

Într-un comunicat, WG afirmă următoarele:

„World Gymnastics își reafirmă convingerea fermă că sportul și politica trebuie să rămână separate și că evenimentele sportive trebuie să continue să servească drept platforme neutre care promovează unitatea, corectitudinea, respectul reciproc și solidaritatea.

În cadrul ședinței sale din mai 2026, Comitetul Executiv a decis să ridice toate restricțiile impuse sportivilor ruși și belaruși, în conformitate cu principiul tratamentului egal pentru toți participanții, indiferent de naționalitate, și în concordanță cu valorile fundamentale și spiritul sportului. Această abordare este, de asemenea, în concordanță cu recomandările emise de Comitetul Olimpic Internațional (COI) la 7 iulie.

În același timp, Comitetul Executiv recunoaște îngrijorările pe care le-ar fi putut stârni punerea în aplicare imediată a acestei decizii, în special în ceea ce privește potențialele restricții guvernamentale asupra cărora World Gymnastics nu are niciun control. În consecință, situația a fost reevaluată în cadrul ședinței Comitetului Executiv desfășurată în perioada 22-24 iulie 2026.

Deși Comitetul Executiv nu își revizuiește decizia, acesta a recunoscut că ar putea fi necesar un anumit grad de flexibilitate, până la noi dispoziții, pentru evenimentele alocate înainte de decizia din mai 2026, în cazul în care restricțiile locale obligatorii împiedică punerea în aplicare integrală a cadrului standard al World Gymnastics.

În consecință, Comitetul Executiv a confirmat că, în principiu, tuturor sportivilor ruși și belaruși ar trebui să li se acorde dreptul la reprezentare deplină la toate evenimentele aprobate de World Gymnastics. Cu toate acestea, pot fi luate în considerare excepții pentru evenimentele programate înainte de decizia din mai 2026, de la caz la caz, în situațiile în care deciziile sau restricțiile impuse de autoritățile locale împiedică punerea în aplicare a acestui cadru.”

Citește și

Zaharova amenință România după interdicția privind simbolurile Rusiei la competiția de la Cluj: „Rusofobia produce efecte monstruoase”

Ce a declanșat scandalul

În luna mai, Federația Internațională de Gimnastică a decis să ridice restricțiile impuse sportivilor din Rusia și Belarus după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Măsurile erau în vigoare din 2022 și prevedeau ca sportivii celor două țări să nu poată concura sub drapelul național și să nu aibă imnurile intonate în cadrul competițiilor internaționale.

Schimbarea de regulament anunțată de World Gymnastics a stârnit reacții în mai multe state europene, iar una dintre cele mai vizibile controverse s-a declanșat la Cluj-Napoca. Orașul urma să găzduiască, în luna iunie, o etapă de Cupă Mondială la gimnastică ritmică, însă primarul Emil Boc s-a opus aplicării noilor reguli.

Edilul a argumentat că, la momentul în care Cluj-Napoca a acceptat organizarea competiției, restricțiile pentru sportivii ruși și belaruși erau încă în vigoare. În aceste condiții, Boc a solicitat Federației Internaționale de Gimnastică să păstreze regulile valabile atunci când competiția a fost atribuită orașului și să nu modifice ulterior condițiile de participare.

„În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei”, a spus Boc.



Poziția primarului clujean a provocat o reacție dură din partea Federației Ruse de Gimnastică. În semn de protest, sportivii ruși au decis, în cele din urmă, să boicoteze competiția organizată la Cluj-Napoca.

Mai mult, ministrul rus al Sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus, Mikhail Degtyarev, a anunțat că Rusia va face demersuri pentru a retrage României dreptul de a organiza competiții sportive internaționale, după scandalul izbucnit la Cluj-Napoca în jurul Cupei Mondiale Challenge de Gimnastică Ritmică. Reacția Moscovei vine după ce primarul Emil Boc a declarat că nu va permite afișarea drapelului și intonarea imnului Rusiei la competiția găzduită de BTarena.







Editor : Sebastian Eduard