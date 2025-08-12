Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care vor avea loc în Alaska

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu câteva zile înainte de întâlnirea istorică din Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin. Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul „Coaliției Bunăvoinței”.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a scris președintele pe X.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului European”, a mai spus președintele.

Declarație comună

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe pagina web consilium.europa.eu.

„Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau a reducerii ostilităţilor”, afirmă semnatarii declaraţiei. „Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina. O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, arată textul declaraţiei.

Editor : S.S.