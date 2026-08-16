Preşedintele Nicuşor Dan şi-a vizitat rudele la Făgăraș, după ce a participat la slujba de Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Dejani, informează Monitorul de Făgăraş, care prezintă şi imagini cu şeful statului în tricou și pantaloni scurți, însoţit de familie.

Sâmbătă după-amiază, Nicuşor Dan şi-a vizitat mătuşa, sora mamei sale, care are numele Maria şi care locuieşte în Făgăraş, potrivit sursei citate.

Nicușor Dan, în tricou și pantaloni scurți, și-a vizitat rudele la Făgăraș. Sursă foto: Monitorul de Făgăraș

Copiii din cartier au fost curioşi să-l vadă pe preşedinte şi i-au cerut să facă poze cu ei, lucru pe care șeful statului l-a acceptat, potrivit imaginilor publicate de Monitorul de Făgăraș.

Nicuşor Dan era în ţinută lejeră de vară - tricou și pantaloni scurți -, însoțit de Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai lor, dar și de dispozitivul SPP.

Nicușor Dan, în tricou și pantaloni scurți, și-a vizitat rudele la Făgăraș. Sursă foto: Monitorul de Făgăraș

Şi anul trecut, în preajma acestei sărbători, Nicuşor Dan a preferat zona Făgăraşului şi nu Constanţa cu Ziua Marinei. Atunci a participat la slujba de hram de la Mănăstirea Brâncoveanu.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat, sâmbătă, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru şi de copiii lor, de Adormirea Maicii Domnului, la slujba de la Mănăstirea Dejani, din zona Munţilor Făgăraş. Potrivit unor imagini de amator realizate în incinta lăcaşului de cult şi publicate de Antena 3, şeful statului şi partenera sa erau cu capetele plecate, iar la finalul slujbei au primit anafură de la preot.

Preşedintele, care a absentat pentru al doilea an consecutiv de la ceremoniile organizate la Constanţa de Ziua Marinei, s-a fotografiat cu unii dintre cei prezenţi, la finalul slujbei.

„A fost un moment emoţionant. Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele României de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Nu s-a aşteptat nimeni ca dânsul să vină azi aici”, a povestit o localnică.

Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraş, la aproximativ 21 de kilometri de municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, oraşul natal al preşedintelui Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, în tricou și pantaloni scurți, și-a vizitat rudele la Făgăraș. Sursă foto: Monitorul de Făgăraș

Editor : B.P.