Ce a găsit o tânără din Craiova într-o cutie sigilată de iPhone XS. Angajații magazinului au deschis-o în fața ei

O tânără din Craiova a povestit pentru Adevărul că a comandat un telefon iPhone XS MAX 256 GB la magazinul Media Galaxy. Voia să-l cumpere pe loc, însă mobilul nu era pe stoc, așa că a fost plasată o comandă online. A plătit pentru el nu mai puțin de 6.800 de lei.

Chemată la magazin pentru ridicarea comenzii, tânăra, dar și angajații companiei, au avut o surpriză uriașă atunci când au desigilat cutia.

„Am fost la Media Galaxy, la magazinul din curtea fostei uzine Electroputere Craiova. Am spus că vreau să cumpăr un smartphone iPhone XS MAX, iar angajaţii au zis că nu-l au pe stoc, dar îl pot comanda online şi în 3 zile lucrătoare îl voi primi. Aşa am făcut. Am făcut comanda, am achitat factura de 6.800 de lei şi am plecat acasă. Am văzut că pe bon că furnizorul telefonului era Altex”, a povestit femeia din Craiova.

Smartphone-ul a ajuns în magazin pe data de 31 ianuarie: „Un angajat mi-a adus cutia. Mi-a arătat că este sigilată şi a desfăcut-o în faţa mea. Îl rugasem să-mi introducă el cartela şi să-mi facă toate configurările necesare. (...) Nu ne-a venit să credem. Nici mie, nici lui. În locul telefonului erau puse bucăţi de plastilina. Toţi angajaţii au venit la noi, inclusiv şeful de magazin, inclusiv clienţii. Toată lumea făcea fotografii la cutie”, a declarat clienta.

Potrivit www.adevărul.ro, unde puteți găsi și poze, angajații magazinului din Craiova și-au anunțat printr-un mail șefii de la București, iar acum tânăra așteaptă vești. Contactați de jurnaliști, reprezentanții magazinului nu au oferit până acum un punct de vedere.

