Live TV

Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a înapoiat suma integrală nici după aproape un an

Data actualizării: Data publicării:
bancnote de 100 de lei
Foto: Shutterstock

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui citați de Agerpres, tânărul a primit în primăvara anului trecut aproximativ 60.000 de lei de la o societate comercială, suma reprezentând contravaloarea unei facturi şi, cu toate că a fost notificat, a refuzat să returneze banii, relatează Agerpres.

„În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie Rurală Banca au stabilit faptul că, la data de 10 martie 2025, o societate comercială ar fi trimis prin virament bancar, în mod eronat, suma de 56.160 de lei, reprezentând contravaloarea unei facturi, în contul bancar al tânărului, însă acesta ar fi refuzat să returneze suma integral, deşi a fost notificat în acest sens. Ulterior, tânărul de 21 de ani ar fi returnat suma de 20.000 de lei societăţii comerciale, însă şi-a însuşit diferenţa de 36.160 de lei. Ca urmare a administrării probatoriului, poliţiştii au luat faţă de tânărul cercetat măsura reţinerii pentru 24 de ore”, au informat, joi, reprezentanţii IPJ Vaslui.

Tânărul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea dispunerii unor măsuri preventive.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a persoanei cercetate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de însuşire a bunului găsit. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
2
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
3
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
5
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu catuse la maini
Un bărbat din Vaslui a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii şi a fugit cu cătușele la mâini
112
Doi copii de 12 și 14 au fost găsiți morți, după ce s-au înecat într-un lac din Vaslui. Ei au fost dați dispăruți de familie
ambulanta
O femeie a rămas blocată într-o fântână adâncă de 15 metri, într-un sat din Vaslui
ambulanta smurd
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal
ambulanta
Incident șocant în Vaslui: tânăr de 25 de ani, găsit înjunghiat pe marginea drumului. A fost dus de urgență la spital
Recomandările redacţiei
sediul inaltei curti de casatie si justitie
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia...
donald trump
Trump s-a răzgândit și i-a informat pe iranieni că nu va mai ataca...
foto material matt Garvey
Două proteste au loc în București joi seară. Claudiu Târziu și George...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 15 ianuarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor
Doi bărbaţi din Covasna au ajuns la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Ce a ales să facă Donald Trump înainte să decidă viitorul pentru Groenlanda. Președintele SUA oprește lumea-n...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Profesorii, pregătiți de greva generală: sindicatele îi cheamă în stradă. „Colegii s-au săturat. Educația nu...
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Cum își încălzesc finlandezii locuințele fără calorifere. Soluția surprinzătoare pe care o ai deja acasă
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...