Live TV

Ce a răspuns Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită e armata să facă faţă unei agresiuni a Federaţiei Ruse

Data publicării:
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ionuț Moșteanu. Foto: Facebook

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că Armata Română este pregătită şi se pregăteşte în continuare, iar cea mai mare parte a acestor antrenamente este realizată împreună cu aliaţii din NATO. Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat cât de pregătită este Armata României în faţa unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, cât de pregătită este Armata României să facă faţă unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse, informează News.ro. 

„Armata Română este pregătită, se pregăteşte în continuare, parte din pregătirile noastre sau marea majoritate a pregătirilor noastre importante se fac alături de aliaţii noştri NATO. Şi în momentul ăsta avem un desfăşurare un exerciţiu, cel mai mare de anul acesta – Dacian Fall, o să merg şi eu acolo peste aproximativ zece zile - două săptămâni, într-una din zile. Sunt peste 5.000 de soldaţi din mai multe ţări europene, în principal din Franţa, care fac un exerciţiu major în şapte poligoane din ţară. Aproximativ o mie de echipamente militare au venit în România pentru acest exerciţiu”, a declarat ministrul Apărării. 

El a adăugat că România beneficiază de umbrela de apărare NATO.

„Astfel de exerciţii ne fac să fim mai buni, să fim mai pregătiţi împreună cu aliaţii noştri, pentru că noi, România, beneficiem de un lucru extraordinar, umbrela de apărare NATO şi ăsta este unul din cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în România în istoria recentă şi când vorbim de apărare, vorbim întotdeauna de apărare colectivă, nu suntem singuri şi ăsta este cel mai important lucru pentru fiecare român. Noi, ca armată, ne pregătim în fiecare zi şi tot ce facem, facem împreună cu aliaţii noştri: de la antrenamente, pregătiri, comandă pe anumite misiuni comune şi ţintele de capabilităţi, când stabilim cine, ce îşi cumpără dintre ţările NATO pe viitorii ani”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cosuri carrefour
1
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
multime
4
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Toamnă ploaie umbrelă
5
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
Obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud
România află în sfârșit când poate începe producția locală de...
conducta gaze-rusia-ungaria
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a...
USA News - July 30, 2025
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinția...
Ultimele știri
Alertă în Marea Britanie, după o eroare uriașă a Poliției: Este căutat un deținut care a fost eliberat din greșeală
Sectorul rus al apărării arată „primele semne de încetinire” de la invadarea Ucrainei
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 13 MAR 2025
Ciolacu, atac la Ilie Bolojan: M-am săturat de toată mizeria care mi s-a pus în cap. O să arăt unde se află de fapt neperformanța
European Union leaders' summit in Brussels
Summitul UE solicită consolidarea securității europene, cu accent pe flancul estic și apărarea aeriană
Ușă de metal la un buncăr de bloc.
Câte adăposturi antiaeriene există în fiecare județ din țară. Șeful Armatei: „Este absolut necesar să revedem acest sistem”
Aftermath of a Russian drone strike in Zaporizhzhia
Un bebeluș de doar șase luni și alte cinci persoane au fost ucise de armata lui Putin în ultimul atac asupra Ucrainei
Gaza City, amid a ceasefire between Israel and Hamas
SUA: Hamas pregătește un atac împotriva civililor din Gaza. Reacția grupării islamiste
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă împreună cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...