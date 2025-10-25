Ce a răspuns Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întrebat cât de pregătită e armata să facă faţă unei agresiuni a Federaţiei Ruse

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că Armata Română este pregătită şi se pregăteşte în continuare, iar cea mai mare parte a acestor antrenamente este realizată împreună cu aliaţii din NATO. Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat cât de pregătită este Armata României în faţa unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, cât de pregătită este Armata României să facă faţă unei agresiuni din partea Federaţiei Ruse, informează News.ro.



„Armata Română este pregătită, se pregăteşte în continuare, parte din pregătirile noastre sau marea majoritate a pregătirilor noastre importante se fac alături de aliaţii noştri NATO. Şi în momentul ăsta avem un desfăşurare un exerciţiu, cel mai mare de anul acesta – Dacian Fall, o să merg şi eu acolo peste aproximativ zece zile - două săptămâni, într-una din zile. Sunt peste 5.000 de soldaţi din mai multe ţări europene, în principal din Franţa, care fac un exerciţiu major în şapte poligoane din ţară. Aproximativ o mie de echipamente militare au venit în România pentru acest exerciţiu”, a declarat ministrul Apărării.



El a adăugat că România beneficiază de umbrela de apărare NATO.



„Astfel de exerciţii ne fac să fim mai buni, să fim mai pregătiţi împreună cu aliaţii noştri, pentru că noi, România, beneficiem de un lucru extraordinar, umbrela de apărare NATO şi ăsta este unul din cele mai bune lucruri care s-au întâmplat în România în istoria recentă şi când vorbim de apărare, vorbim întotdeauna de apărare colectivă, nu suntem singuri şi ăsta este cel mai important lucru pentru fiecare român. Noi, ca armată, ne pregătim în fiecare zi şi tot ce facem, facem împreună cu aliaţii noştri: de la antrenamente, pregătiri, comandă pe anumite misiuni comune şi ţintele de capabilităţi, când stabilim cine, ce îşi cumpără dintre ţările NATO pe viitorii ani”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Editor : Sebastian Eduard