Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală. Kelemen Hunor : „Abia atunci o să fie mai rău"

photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Kelemen Hunor. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor, întrebat dacă se rupe coaliţia după alegerile din Capitală, având în vedere că PNL, PSD şi USR au candidaţi proprii, a spus că nu ştie dacă se va rupe, însă „vor fi urmări”.

„Se poate, sigur. Vă daţi seama, acolo sunt din coaliţie trei candidaţi. Plus mai sunt nişte sateliţi acolo, SENS, nu mai ştiu de unde, care sunt mai aproape de USR şi probabil că la un moment dat ei se vor înţelege. Doar unul va câştiga. Dintre Ciucu, Băluţă şi Drulă, doar unul va câştiga. Ceilalţi vor fi perdanţi cu partide, cu tot. Şi asta înseamnă că vor fi nişte probleme, tensiuni„ spuns Kelemen Hunor într-un interviu pentru Cotidianul, scrie News.ro. 

El a apreciat că situaţia depinde şi de modul în care se vor ataca în această perioadă în campanie.

„Deja am văzut nişte atacuri din toate părţile. Asta va mai agrava situaţia, dar n-au cum să câştige toţi trei. Unul va câştiga”, a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a evitat să precizeze pe cine vede favorit, spunând că nu votează în Bucureşti.

Întrebat dacă faptul că doar unul dintre cei candidaţi va câştiga va duce la ruperea coaliţiei, liderul UDMR a replicat: „Nu ştiu dacă se va rupe, eu sper că nu, dar vor fi urmări. Doamne, ok, să nu pierdă toţi trei, că atunci e şi mai rău”.

 

