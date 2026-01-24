Aflat la Iași cu prilejul Zilei Unirii, președintele Nicușor Dan a răspuns întrebărilor unor ziariști. Una dintre ele s-a referit la numirea directorilor serviciilor secrete, informează Digi24.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă în contextul numirii directorilor SRI și SIE ar putea ceda șefia Serviciului Rom de Informații către PSD.

„Tot ce vreau să spun e că toate numele pe care le-am văzut cu toți în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu”, a spus președintele. Întrebat ce nume ar putea să aibă legătură cu Realitatea, Nicușor Dan a replicat: „O să vedeți după ce discuțiile se vor termina”

Președintele s-a ferit să dea mai multe amănunte dar a spus că ar putea fi luate în calcule și nume care vin din sfera politică.

Editor : Sebastian Eduard