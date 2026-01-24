Live TV

Video Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului Român de Informații către PSD

Data publicării:
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Aflat la Iași cu prilejul Zilei Unirii, președintele Nicușor Dan a răspuns întrebărilor unor ziariști. Una dintre ele s-a referit la numirea directorilor serviciilor secrete, informează Digi24.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă în contextul numirii directorilor SRI și SIE ar putea ceda șefia Serviciului Rom de Informații către PSD.

„Tot ce vreau să spun e că toate numele pe care le-am văzut cu toți în presă nu au vreo legătură cu realitatea sau cu creierul meu”, a spus președintele. Întrebat ce nume ar putea să aibă legătură cu Realitatea, Nicușor Dan a replicat: „O să vedeți după ce discuțiile se vor termina”

Președintele s-a ferit să dea mai multe amănunte dar a spus că ar putea fi luate în calcule și nume care vin din sfera politică.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu face declaratii
1
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
photo-collage.png (51)
2
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
4
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
profimedia-1068266366
5
Singurele ţări din UE care au aderat la „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump. Cum...
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Digi Sport
FOTO L-au prins! Era printre cei mai căutați 10 oameni din lume: ”Să vă spun cât de rău este”. Recompensa a fost de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
IASI_UNIRE_PRESEDINTE_00_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Nicușor Dan, huiduit la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: „Dacă aveţi lideri cu un proiect, hai să dezbatem”
nicusor dan la focsani de ziua unirii
Nicuşor Dan, fluierat și la Focșani, și la Iași. „La mulți ani celor care huiduiți autoritățile publice”
profimedia-1068255598
Nicușor Dan, despre miliardul pentru consiliul lui Trump: Pentru trei ani nu se pune problema să plătim
nicusor dan
Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă”
Nicușor Dan la Consiliul European
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac despre Strategia de Apărare a SUA: „Ar trebui să fie...
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste...
calin georgescu parcul carol bucuresti
Călin Georgescu și zeci de susţinători au mers în Parcul Carol din...
Ultimele știri
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE
Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală”
Bruxelles. Mai mulți escroci solicitau bani de la demnitari străini sau companii dându-se drept Regele Filip al Belgiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Fanatik.ro
Bîrligea sau Nsimba? Pe cine a ales Giovanni Becali: „E un cal de curse, dar e nărăvaș!”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Vestea care șochează lumea sportului. La 33 de ani, fotbalistul ar avea o fiică de 22 de ani. ”Da, este tatăl...
Adevărul
Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Lovitură pentru Groenlanda: ”NU”, în unanimitate! ”Numărul 1” din Nuuk e convins: ”E dificil, o problemă...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Work and travel SUA 2026. Cât de tentant a rămas visul american pentru români: „Sunt experiențe o dată în...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat