Live TV

Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale

Data publicării:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Completul Curții Constituționale a României. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Ce se întâmplă dacă Dacian Dragoș va fi suspendat

Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la sfârșitul summitului Coaliției de Voință care a avut loc la Paris, dacă procesul prin care cei doi judecători CCR au fost contestați nu este, de fapt, decât o tergiversare în contextul așteptării unei decizii în speța legii pensiilor speciale.

„Sunt patru magistrați care au cerut o amânare și legea le de dreptul acum. Eu nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naște ură și ura nu e bună în societate. Evident că este un conflict social. Și în acest conflict social fiecare din părți încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână și care sunt legale, cum ar fi un litigiu în instanță. Adică e normalitatea”, a fost răspunsul președintelui.

Ce se întâmplă dacă Dacian Dragoș va fi suspendat

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă are un „Plan B” în cazul în care dacia Dragoș va fi suspendat din CCR.

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate”, a spus președintele. „Adică în esență, critica este că domnul Dacian Dragoș nu are acei 18 ani de experineță juridică, când, de fapt, el a predat mai bine de 20 de ani drept. Noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța dacă se va întâmpla să suspende decretul. Nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător 2 ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor speciale.”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
1
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
2
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Recep Tayyip Erdogan
3
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
polar bear mama
4
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Radoslaw Sikorski
5
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan 5
Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții”. Ce a spus despre șefii parchetelor
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru piloni coordonați de câte o națiune-lider. Care e rolul României
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim despre o intenţie oficială”. Ce a spus despre Venezuela
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare
WEB DECLARATII NICUSOR DAN PARIS 060126_26742
Garanții de securitate pentru Ucraina și mize interne. Nicușor Dan, declarații după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris
Recomandările redacţiei
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife...
Berlin pană de curent
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a...
spitalul_judetean_de_urgenta_buzau_intrare
Proteste la Spitalul Judeţean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de...
diana buzoianu la guvern
Diana Buzoianu demontează un fake news privind postul de șef la Apele...
Ultimele știri
Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați
Venezuela susţine că 57 de persoane au fost ucise în operaţiunea SUA de capturare a lui Maduro
„O operațiune genială, 152 de avioane, trupe la sol”. Trump s-a lăudat din nou cu operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Bărbatul alături de care Simona Halep petrece timp de calitate în Dubai. Cei doi s-au afișat din nou împreună
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român! Cei doi antreprenori care l-au surclasat pe miliardar. Ce avere au
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...