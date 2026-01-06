Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat de contestarea celor doi judecători CCR în contextul așteptării deciziei pe legea pensiilor speciale

Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la sfârșitul summitului Coaliției de Voință care a avut loc la Paris, dacă procesul prin care cei doi judecători CCR au fost contestați nu este, de fapt, decât o tergiversare în contextul așteptării unei decizii în speța legii pensiilor speciale.

„Sunt patru magistrați care au cerut o amânare și legea le de dreptul acum. Eu nu vreau să punem foarte multă patimă, pentru că patima naște ură și ura nu e bună în societate. Evident că este un conflict social. Și în acest conflict social fiecare din părți încearcă să folosească metode care le sunt la îndemână și care sunt legale, cum ar fi un litigiu în instanță. Adică e normalitatea”, a fost răspunsul președintelui.

Ce se întâmplă dacă Dacian Dragoș va fi suspendat

Nicușor Dan a fost întrebat și dacă are un „Plan B” în cazul în care dacia Dragoș va fi suspendat din CCR.

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate”, a spus președintele. „Adică în esență, critica este că domnul Dacian Dragoș nu are acei 18 ani de experineță juridică, când, de fapt, el a predat mai bine de 20 de ani drept. Noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța dacă se va întâmpla să suspende decretul. Nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător 2 ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor speciale.”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

