Adrian Năstase a oferit un interviu presei de Stat din China. Acesta a fost prezentat drept președinte al Fundației Europene Titulescu și „un vechi prieten al Chinei”, chiar dacă fostul lider de la București a susținut că a mers „în calitate de persoană particulară” . În cadrul discuției cu jurnalista de la Beijing, fostul premier a ținut să puncteze în mai multe rânduri faptul că România are nevoie de „relații apropiate cu China”.

În interviul oferit redacției în limba română a postului național de televiziune de la Beijing, moderatoarea l-a prezentat ca pe „un vechi prieten al Chinei”. Acesta a lăudat progresul făcut de către China și poporul chinez.

Fostul premier a lăudat „felul în care China a arătat chiar și reușit să își dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate lucrurile acestea transformând de fapt o țară care a avut mari probleme de sărăcie, mari probleme în relațiile cu alte țări, așa cum am fost la un moment dat cu Japonia, și iată a reușit să dezvolte cu o viteză extraordinară și dezvoltarea economică, dar și prosperitatea pentru fiecare cetățean”

Năstase a ținut să puncteze că „privind relațiile dintre China și România, acesta a declarat că "România are interese generale cu NATO și cu Uniunea Europeană, dar are și interese proprii. Și interesele noastre proprii ne spun că relația cu China este foarte importantă."

Fostul premier a ținut, totuși, să puncteze că aderarea României la NATO și UE a fost un obiectiv necesar pentru România și calitatea de membru a celor două organizații a adus multe beneficii țării noastre.

Năstase a punctat că „România are nevoie de mai multe ancore de securitate și am considerat că una dintre aceste ancore trebuie să fie China”. Fostul lider de la București a acuzat aliații din UE și NATO că au pus presiune pe România să se distanțeze de China, lucru pe care oficialii din momentul respectiv l-au și făcut.

„Interesele noastre proprii ne spun că relațiile cu China sunt foarte importante”, a mai adăugat Năstase.

„La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova.” susținea Năstase.

Amintim, foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing, unde a avut loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi au apărut într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Interviul oferit poate fi urmărit AICI.

