Live TV

Video Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de stat de la Beijing

Data publicării:
nastase china
Adrian Năstase a oferit un interviu de aproape jumătate de oră. Sursa foto: Captură foto.

Adrian Năstase a oferit un interviu presei de Stat din China. Acesta a fost prezentat drept președinte al Fundației Europene Titulescu și „un vechi prieten al Chinei”, chiar dacă fostul lider de la București a susținut că a mers „în calitate de persoană particulară” . În cadrul discuției cu jurnalista de la Beijing, fostul premier a ținut să puncteze în mai multe rânduri faptul că România are nevoie de „relații apropiate cu China”. 

În interviul oferit redacției în limba română a postului național de televiziune de la Beijing, moderatoarea l-a prezentat ca pe „un vechi prieten al Chinei”. Acesta a lăudat progresul făcut de către China și poporul chinez.

Fostul premier a lăudat „felul în care China a arătat chiar și reușit să își dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate lucrurile acestea transformând de fapt o țară care a avut mari probleme de sărăcie, mari probleme în relațiile cu alte țări, așa cum am fost la un moment dat cu Japonia, și iată a reușit să dezvolte cu o viteză extraordinară și dezvoltarea economică, dar și prosperitatea pentru fiecare cetățean”

Năstase a ținut să puncteze că „privind relațiile dintre China și România, acesta a declarat că "România are interese generale cu NATO și cu Uniunea Europeană, dar are și interese proprii. Și interesele noastre proprii ne spun că relația cu China este foarte importantă."

Fostul premier a ținut, totuși, să puncteze că aderarea României la NATO și UE a fost un obiectiv necesar pentru România și calitatea de membru a celor două organizații a adus multe beneficii țării noastre.

Năstase a punctat că „România are nevoie de mai multe ancore de securitate și am considerat că una dintre aceste ancore trebuie să fie China”. Fostul lider de la București a acuzat aliații din UE și NATO că au pus presiune pe România să se distanțeze de China, lucru pe care oficialii din momentul respectiv l-au și făcut.

„Interesele noastre proprii ne spun că relațiile cu China sunt foarte importante”, a mai adăugat Năstase.

„La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova.” susținea Năstase. 

Amintim, foștii premieri PSD ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing, unde a avut loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi au apărut într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Interviul oferit poate fi urmărit AICI

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
2
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
3
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
Atac rafinarie
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul...
Ultimele știri
Exerciții periculoase: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi”
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
razboi comercial china sua
China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale”, după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO
nave marea chinei de sud filipine canada
Beijingul avertizează Filipine să „înceteze imediat provocarea incidentelor și tensiunilor” în Marea Chinei de Sud
Military Parade In Beijing China
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele obstacole din calea moștenirii sale pentru China
Robert Fico
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir Zelenski. Viața politică dublă a premierului slovac Robert Fico
Submarin China
Submarinele Chinei devin încă și mai periculoase. În curând vor fi dotate cu noile rachete hipersonice „de buzunar” YJ-19
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”