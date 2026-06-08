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Video Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca

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Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca. Inquam Photos / George Călin

Medicul rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca din București, care a fost găsit mort, sâmbătă, în baia unității medicale, și-ar fi injectat fentanil, arată primele rezultate ale necropsiei, conform informațiilor obținute de Digi24. 

Potrivit informațiilor Digi24 din cadrul anchetei, se pare că medicul rezident și-ar fi injectat o supradoză de fentanil, un opioid extrem de puternic folosit în anestezie.

În doze mari, substanța poate afecta grav respirația și poate duce la stop cardiorespirator. Tot în stop cardiorespirator a fost găsit medicul, într-o baie din Spitalul Floreasca.

Acesta a fost descoperit de un brancardier, după ce o angajată de la serviciul de curățenie a observat că medicul intrase în baie, dar nu mai ieșise și a alertat personalul. Echipajele medicale au intervenit și au încercat resuscitarea timp de aproximativ o oră, însă fără succes.

Medicul avea 32 de ani, era rezident în medicină de urgență și urma să susțină examenul de specialitate, după care trebuia să își înceapă activitatea la Spitalul Județean din Giurgiu.

Rezultatul necropsiei readuce în atenție problema accesului personalului medical la substanțe cu regim strict de control din spitale.

Editor : C.S.

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