Ce așteaptă ministra de Externe de la întâlnirea Trump - Putin. Oana Țoiu: „Procesul are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că discuţiile de vineri dintre preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin reprezintă „un pas” dintr-un proces mai lung. Șefa diplomației române a mai spus că speranţa Uniunii Europene legată de aceste discuţii este ca Statele Unite să continue sancţiunile aplicate Rusiei, până când se va ajunge la pace în Ucraina.

„Mâine este un pas, este un proces mult mai lung, dar este un pas binevenit, pentru că este necesară influenţa Statelor Unite ale Americii, în special în ceea ce priveşte sancţiunile economice. Speranţa şi propunerea noastră, la nivelul Uniunii Europene, este ca aceste sancţiuni să continue atât la nivelul Statelor Unite ale Americii, cât şi al Uniunii Europene, până la momentul în care se ajunge la un acord de pace”, a declarat Oana Ţoiu joi seară, la B1TV, potrivit News.ro.

Ministra a mai afirmat că Ucraina trebuie să fie parte din negocierile care o vizează.

„Întâlnirea de mâine este o întâlnire foarte importantă, dar este un pas într-un proces care va mai dura, un proces care are nevoie şi de Ucraina la masa negocierilor, care are nevoie şi de perspectiva partenerilor europeni”, a adăugat ministra de Externe.

Ea a subliniat că, în calitate de membră a Uniunii Europene şi a NATO, România are puncte de vedere comune cu acestea.

„În acest moment, alinierea între aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, între partenerii aliaţi NATO, este foarte importantă. Mesajul unitar pe care l-am dat toţi, un mesaj pentru pace, un mesaj care salută intervenţia şi implicarea Statelor Unite ale Americii şi a preşedintelui Donald Trump, clarificând în acelaşi timp nevoia de a avea Ucraina la masa negocierilor în etapele viitoare, este un mesaj care a contat”, a mai declarat Oana Țoiu.

Editor : B.P.