Video Ce cred românii despre aderarea la Uniunea Europeană. Câți ar vota pentru ieșirea din UE la un eventual referendum

În contextul celebrării Zilei Europei, sprijinul românilor pentru apartenența la UE rămâne majoritar și solid, însă este însoțit de o atitudine mai critică, mai pragmatică și mai puțin entuziastă decât în anii anteriori, arată ultimul sondaj publicat de IRES.

Conform datelor, românii continuă să asocieze Uniunea Europeană cu libertatea de circulație, oportunitățile economice, accesul la educație și mobilitate, dar exprimă totodată preocupări importante legate de costul vieții, emigrarea tinerilor, securitate și capacitatea instituțiilor europene de a răspunde provocărilor actuale. 

Principalele date ale sondajului:

  • 67% dintre români au o opinie favorabilă despre Uniunea Europeană; 30% - „foarte favorabilă”. Însă 31% au o opinie nefavorabilă;
  • 47% consideră că România a avut mai mult de câștigat din aderarea la UE, față de 62% în 2016;
  • 29% cred că România a avut și de câștigat, dar și de pierdut din aderare;
  • 44% sunt de acord cu opiniile partidelor care critică frecvent Uniunea Europeană și promovează o abordare suveranistă, în timp ce 54% sunt în dezacord. Doar 9% consideră aceste critici total justificate;
  • 55% se consideră informați despre UE și politicile sale, față de 40% în 2016;
  • 70% indică libertatea de circulație drept principal avantaj al apartenenței la UE;
  • 70% spun că au călătorit într-o țară din UE în ultimele trei decenii. Dintre aceștia, 89% descriu experiența ca pozitivă, iar doar 10% ca negativă.
  • 57% văd prețurile ridicate ca principal dezavantaj al apartenenței la UE;
  • 66% ar vota pentru rămânerea României în UE la un eventual referendum;
  • 78% consideră că securitatea Europei este amenințată în prezent;
  • 51% dintre români au încredere multă și destul de multă în capacitatea UE de a-și proteja statele membre în cazul unui conflict militar;
  • 23% cred că Uniune Europeană va fi mai unită și mai puternică în viitor, 44% cred că va rămâne la fel cum este acum, în timp ce 32% sunt de părere că UE se va dezintegra treptat.

Potrivit IRES, sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.205 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani, aleși aleatoriu. Marja de eroare este de plus minus 2,88%, iar intervalul cercetării a fost 20- 24 aprilie 2026. Datele sondajului au fost cule prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).

