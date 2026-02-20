O companie românească specializată în software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, care integrează inteligența artificială. Racheta este capabilă să opereze la altitudine joasă şi în zone cu navigaţie perturbată. Demonstraţiile oficiale sunt programate pentru primăvara sau toamna acestui an.

„Dezvoltarea rachetei de croazieră Sahara a României, dotată cu o ogivă minimalistă de 10 kg, a costat deja creatorii săi 1 milion de euro, la care se adaugă încă 2 milioane de euro alocați pentru testare și perfecționare”, scrie publicația ucraineană Defense Express.

România a făcut un pas important către alăturarea numărului tot mai mare de țări europene care urmăresc programe naționale de rachete, grație unei inițiative a OVES Enterprise — o companie axată în principal pe tehnologii digitale, care a decis să se extindă în domeniul dezvoltării de arme cu rază lungă de acțiune.

Incorporare Nemesis AI

Compania afirmă că racheta sa de croazieră, numită Sahara și lansată în 2025, a ajuns deja într-un stadiu avansat de dezvoltare, testele inițiale fiind finalizate cu succes.

Racheta este dezvoltată ca un sistem integrat care încorporează Nemesis AI — o soluție de inteligență artificială concepută pentru a adapta rapid racheta la misiunea de zbor care i-a fost atribuită, potrivit Defense Romania, care a obținut informațiile direct de la dezvoltatori.

AI are, de asemenea, sarcina de a asigura rezistența împotriva bruiajului navigației prin satelit. Algoritmul analizează, potrivit rapoartelor, datele de la sateliți și senzorii de la bord la fiecare 200 de milisecunde pentru a detecta încercările de spoofing și interferențele electronice. Dacă este necesar, acesta comută automat la sistemul de navigație inerțială.

Racheta în sine, alimentată de un motor turbojet miniatural care produce o forță de tracțiune de 310 N, cântărește doar 55 kg. Din aceasta, până la 10 kg pot fi alocate pentru focos sau altă sarcină utilă.

Raza de acțiune declarată este de aproximativ 200 km, posibilă datorită unei încărcături de combustibil de 20 kg. Se preconizează că racheta va zbura cu o viteză de 0,85 Mach. Compania a anunțat, de asemenea, planuri de dezvoltare a unor versiuni cu rază de acțiune extinsă, de 500-600 km și 900-1.100 km.

Ce spun ucrainenii despre Sahara

Din perspectiva Defense Express, Sahara este în prezent singurul proiect românesc de dezvoltare a rachetelor cu rază lungă de acțiune cunoscut publicului. Este de remarcat faptul că acesta este realizat de un contractor de apărare netradițional, care a intrat recent în sectorul apărării.

În ceea ce privește specificațiile sale, în special focosul de 10 kg, Sahara rămâne departe de a fi o rachetă de croazieră completă și chiar de unele așa-numite „drone-rachete” ucrainene. În schimb, reflectă mai degrabă o tendință care câștigă teren în Statele Unite, unde Corpul de Marină al SUA a selectat în dotarea sa o racheta de croazieră Red Wolf, care transportă până la 10 kg de explozivi, dar are o rază de acțiune de 370 km.

„În prezent, nu există un program național de dezvoltare a rachetelor cunoscut publicului în România. Dacă forțele armate române au nevoie să efectueze lovituri de lungă distanță în mod independent, ele se bazează în prezent pe sisteme de rachete de coastă înarmate cu rachete anti-navă NSM, care au și capacitatea de a ataca ținte terestre.

ână în 2025, compania norvegiană Kongsberg a declarat o rază de acțiune de 185 km pentru NSM, dar mai recent a fost anunțată o cifră care depășește 300 km”, comentează Defense Express.

Editor : Sebastian Eduard