Președintele României, Nicușor Dan, a spus că, urmare a alegerilor din București, și-ar dori un rezultat prin care „mafia imobiliară care a operat, să nu mai opereze”, informează Digi24.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă nu cumva Cătălin Drulă ar trebui să se retragă, întrucât un sondaj îl arată pe poziția a 4-a, depășit de Anca Alexandrescu.

Președintele a izbucnit în râs și a întrebat „Pentru cine, pentru Anca Alexandrescu?”

Nicușor Dan s-a exchivat a răspunde direct la întrebarea referitoare la acuzațiile de manipulare a alegerilor, venite din partea lui Cătălin Drulă.

„Eu sunt în bucureștean care are un vot și sunt un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta, și-ar dori ca investițiile să continue și și-ar mai dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze. Cam astea sunt preocupările mele legate de București.”, a spus președintele.

