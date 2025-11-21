Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă nu cumva Cătălin Drulă ar trebui să se retragă, întrucât un sondaj îl arată pe poziția a 4-a, depășit de Anca Alexandrescu.
Președintele a izbucnit în râs și a întrebat „Pentru cine, pentru Anca Alexandrescu?”
Nicușor Dan s-a exchivat a răspunde direct la întrebarea referitoare la acuzațiile de manipulare a alegerilor, venite din partea lui Cătălin Drulă.
„Eu sunt în bucureștean care are un vot și sunt un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta, și-ar dori ca investițiile să continue și și-ar mai dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze. Cam astea sunt preocupările mele legate de București.”, a spus președintele.