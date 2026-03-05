Live TV

Video Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu

Data actualizării: Data publicării:
Președintele României, Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan. Foto: X/NicușorDan
Din articol
Ce spune președintele

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate cu ocazia unei vizite în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scandalul izbucnit astăzi, când Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, că ar fi sunat la Consulatul General pentru a nu permite fiicei sale, minore, urcarea într-un avion care urma să zboare către România.

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Ce spune președintele

„M-am informat și eu în aceste minute, cât am putut, împreună cu consilierii, ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat un scenariu - cine ce a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite”, a spus președintele.

Pe de altă parte, o parte dintre românii întorși din Orientul Mijlociu au acuzat MAE că nu și-ar fi făcut treaba și nu a furnizat ajutorul solicitat. „Pe chestiunea generală am avută chiar ieri o discuție cu doamna ministru, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții, despre situația românilor care sunt în diferite țări ale Golfului. Doamna ministru și echipa dânsei a venit cu date precise despre câți români au contactat serviciile consulare și serviciile ministerului din fiecare din aceste țări, despre criterii, despre calendarul zborurilor pe care ei urmează să le facă pentru cei mai vulnerabili, persoane în vârstă, bolnavi, copii”, a spus Nicușor Dan.

„Tot timpul când organizezi o chestiune din astea pe care n-ai mai organizat-o, se întâmplă sincope, sună mai multă lume pe aceleași una-două persoane, care au alt ritm de lucru în mod normal, dar una peste alta, statul român controlează această situație în momentul ăsta”, crede președintele.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
3
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
5
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla diicot de la intrarea in sediu
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
N23 DECLARATII NICUSOR IN POLONIA VO 050326_03439
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României
bani-lei-shutterstock
România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări președintele
ID335931_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: Am vorbit cu președintele polonez despre achiziții militare comune, programul SAFE și un hub de securitate la Marea Neagră
Recomandările redacţiei
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor...
Peter Szijjarto
Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe...
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul...
Ultimele știri
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv
Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem. Cine va prelua șefia Departamentului pentru Securitate Internă
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cum vede Ion Țiriac Jr. situația din Dubai. Fostul iubit al Soranei Cîrstea a fost prins în Orientul Mijlociu
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii