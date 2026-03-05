În cadrul unei conferințe de presă desfășurate cu ocazia unei vizite în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scandalul izbucnit astăzi, când Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, că ar fi sunat la Consulatul General pentru a nu permite fiicei sale, minore, urcarea într-un avion care urma să zboare către România.

Fiica lui Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Fostul premier susține că decizia a fost luată de ministra Afacerilor Externe, care ar fi considerat că prezența fetei la bord ar putea reprezenta o „vulnerabilitate pentru cursă”. La conferința de presă de joi, Oana Țoiu a explicat că „nu sunt luate decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil” și că prioritățile pentru repatrierea copiilor au fost stabilite pe criterii obiective, deși există „părinți care cer excepții în ordinea în care sunt stabilite aceste priorități”.

Ce spune președintele

„M-am informat și eu în aceste minute, cât am putut, împreună cu consilierii, ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat un scenariu - cine ce a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite”, a spus președintele.

Pe de altă parte, o parte dintre românii întorși din Orientul Mijlociu au acuzat MAE că nu și-ar fi făcut treaba și nu a furnizat ajutorul solicitat. „Pe chestiunea generală am avută chiar ieri o discuție cu doamna ministru, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții, despre situația românilor care sunt în diferite țări ale Golfului. Doamna ministru și echipa dânsei a venit cu date precise despre câți români au contactat serviciile consulare și serviciile ministerului din fiecare din aceste țări, despre criterii, despre calendarul zborurilor pe care ei urmează să le facă pentru cei mai vulnerabili, persoane în vârstă, bolnavi, copii”, a spus Nicușor Dan.

„Tot timpul când organizezi o chestiune din astea pe care n-ai mai organizat-o, se întâmplă sincope, sună mai multă lume pe aceleași una-două persoane, care au alt ritm de lucru în mod normal, dar una peste alta, statul român controlează această situație în momentul ăsta”, crede președintele.

