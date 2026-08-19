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Video Ce culori de mașini preferă românii atunci când cumpără un autoturism nou sau second hand

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aglomeratie masini trafic
. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Datele Registrului Auto Român au arătat culorile preferate ale românilor atunci când decid să își cumpere un autoturism.

Mașinile gri sunt cele mai căutate de români. Peste 100.000 de autoturisme care au fost înmatriculate anul trecut au avut această culoare. Asta arată datele Registrului Auto Român. Mașinile gril ascund mai bine praful și zgârieturile, spun șoferii. Și, în plus, sunt mai ieftine. Albul ocupă locul doi, cu peste 66.000 de mașini, iar albastru, negru și roșu completează acest top.

Simona spune că și-a cumpărat o mașină de culoare gri pentru că este mai ușor de întreținut.

„Praful nu se vede, nu este atât de vizibil cum ar fi pe o mașină. albă. Este mult mai vizibil și pe alb, și pe negru, dar griul se pare că este într-adevăr mai suportabilă. Am făcut o alegere bună”, spune ea.

Gri este culoarea pe care au ales-o cei mai mulți români care și-au cumpărat anul trecut o mașină nouă. Alba a fost a 2-a în lista de preferințe, urmată la mare distanță de albastru, negru și roșu.

„Pe negru se așează orice, dar aș alege alb data viitoare sau roșu”, explică proprietarul unei mașini, evident, negre.

Și în cazul mașinilor la mâna a 2-a gri este principala opțiune de culoare. Negrul este pe locul doi, iar topul este completat de alb.

Alegerea culorii are de fiecare dată numeroase calcule în spate. Cu cât investiția este mai mare, cu atât tindem să fim mai conservatori.

„Alegerea culorii unei mașini ține foarte mult și de modă, ține foarte mult de aspectul financiar. Mașina, de regulă, poate comunica confort, putere, leganță, statut, tinerețe, dar chiar și nevoia de a nu fi băgat în seamă”, explică un psiholog.

Mașinile albe sunt pe primul loc în preferințele șoferilor din întreaga lume, cu o treime din vânzări.

Editor : Sebastian Eduard

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