Ce efect are o masă festivă, copioasă, ca cea de Crăciun, asupra creierului și corpului tău

Mulți dintre noi renunțăm la moderație când vine vorba de masa de Crăciun. Dar ce efect au aceste mese festive copioase asupra corpului și creierului nostru, se întreabă cei de la BBC.

Există multe moduri în care alimentele susțin creierul nostru să îndeplinească numeroasele sale funcții importante, inclusiv memoria și concentrarea. O dietă echilibrată poate fi, de asemenea, un sprijin puternic pentru sănătatea noastră mentală.

Dar ce efecte imediate are asupra creierului nostru consumul unei mese copioase, cum ar fi cina de Crăciun cu multe felurile de mâncare?

Ce se întâmplă când mâncăm în exces?

Când mâncăm, diverse semnale din organism acționează împreună pentru a informa creierul că suntem sătui, inclusiv hormonii eliberați din intestin și metaboliții (molecule care descompun alimentele pentru a produce energie).

Aceste hormoni semnalează, de asemenea, eliberarea de insulină din pancreas pentru a controla glicemia. Întregul proces se numește „cascada sațietății”.

„Aceste semnale provin din diferite părți ale intestinului și acționează în intervale de timp ușor diferite”, spune Tony Goldstone, profesor asociat clinic la Imperial College London și consultant endocrinolog.

Această cascadă de hormoni eliberați din intestin și pancreas și care trimit semnale creierului poate avea, de asemenea, o legătură cu senzația de somnolență pe care o simțim după o masă copioasă (numită „somnolență postprandială”). Dar mecanismele exacte din spatele acestui fenomen nu sunt încă bine înțelese, spune Aaron Hengist, cercetător postdoctoral la Institutul Național de Sănătate din Washington, SUA.

Se crede în general că această senzație – numită „comă alimentară” – este în mare parte un efect al sângelui care se îndepărtează de creier și se îndreaptă spre stomac. Dar cercetările arată că fluxul sanguin nu scade de fapt după o masă copioasă.

Totuși, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege somnolența de după masă, spune Hengist.

„Răspunsul hormonal al intestinului este un cocktail; nu știm care hormoni specifici pot provoca somnolență în anumite centre ale creierului”, spune el.

Este dăunător să mănânci în exces?

A mânca prea mult ocazional are un efect surprinzător de mic asupra metabolismului nostru, spune Hengist.

În 2020, el a publicat rezultatele unui studiu care a analizat ce se întâmplă când oamenii mănâncă peste limita confortabilă de sațietate și când mănâncă până la limita „de a se sparge”.

Paisprezece bărbați sănătoși (foarte curajoși) s-au oferit voluntari să mănânce multă pizza într-o singură ședință. Într-o vizită de studiu, li s-a cerut să mănânce până când s-au simțit confortabil sătui, iar în cealaltă vizită de studiu, cât de mult au putut. Au mâncat dublul cantității de pizza în experimentul „mănâncă cât poți”.

Hormonii, apetitul, starea de spirit și răspunsurile metabolice ale acestora au fost măsurate timp de patru ore după festin. Cercetătorii au descoperit că nivelul zahărului din sânge nu era mai ridicat decât după o masă normală, la fel și cantitatea de grăsime din sânge.

„Am fost surprinși că, în ciuda aportului energetic dublu, organismul a reglat zahărul din sânge remarcabil de bine”, spune Hengist. „Am descoperit că organismul depunea eforturi mari pentru a face acest lucru, secretând mai multă insulină și diverse hormoni intestinali care ajută la eliberarea insulinei și semnalează că suntem sătui.”

Cercetările arată că boala ficatului gras nealcoolic – care poate fi cauzată de o dietă bogată în grăsimi și zahăr pe termen lung – poate duce la o reducere a cantității de oxigen care ajunge la creier

Acest studiu arată, spune el, că o singură indulgență nu este atât de dăunătoare pe cât s-ar putea crede.

Cu toate acestea, deoarece studiul a fost realizat doar pe bărbați tineri și sănătoși, cercetarea nu poate fi extrapolată la populația generală fără a studia mai întâi femeile și persoanele supraponderale sau obeze, spune Hengist.

Contează modul în care mâncăm în exces?

Deși o singură sesiune de consum de pizza poate să nu fie dăunătoare imediat, există unele cercetări care arată că mai multe ore sau o zi de festin pot începe să perturbe metabolismul și să pună presiune pe organism, ceea ce, la rândul său, ar putea afecta creierul.

În 2021, un studiu care a analizat supraalimentarea pe o perioadă îndelungată a ajuns la rezultate foarte diferite față de studiul lui Hengist privind pizza. Studiul se intitulează „The tailgate study” (Studiul tailgate), numit astfel după tradiția americană a petrecerilor organizate înaintea meciurilor sportive, care implică consumul de cantități mari de alimente și alcool.

Cercetătorii au încercat să reproducă această tradiție oferind 18 bărbați supraponderali, dar sănătoși, băuturi alcoolice și alimente bogate în grăsimi și zahăr, inclusiv hamburgeri, chipsuri și prăjituri, pe care să le consume într-o după-amiază. Aceștia au consumat în medie 5.087 de calorii în cele cinci ore. Analizele de sânge și o scanare a ficatului au arătat că majoritatea bărbaților aveau un nivel crescut de grăsime în ficat după festin.

Cercetările arată că boala ficatului gras nealcoolic – care poate fi cauzată de o dietă bogată în grăsimi și zahăr pe termen lung – poate duce la reducerea cantității de oxigen către creier și la inflamația țesuturilor cerebrale, ceea ce poate crește riscul de boli cerebrale în timp.

„ Studiul „tailgate” arată că bărbații aveau o dereglare metabolică. Când consumă pasiv alimente și alcool timp de mai multe ore, organismul lor este supus unei presiuni prea mari, spune Hengist.

De ce o masă copioasă nu ne afectează?

Evoluția ne poate ajuta să înțelegem de ce nu este prea dăunător să mâncăm în exces din când în când – și cum intestinele și creierul nostru au evoluat pentru a comunica între ele atunci când trebuie să mâncăm.

Când ne este foame, multe lucruri intervin pentru a ne determina să mâncăm, spune Goldstone – de exemplu, starea noastră de spirit se poate schimba și putem simți „foamea nervoasă”. De asemenea, suntem mai predispuși să dorim alimente bogate în energie.

„Nu este clar ce anume determină „foamea nervoasă”, spune Goldstone. „Dar cercetările în curs arată că foamea este o stare destul de neplăcută și poate că oamenii mănâncă pentru a scăpa de această stare.”

Contează ce mâncăm în exces?

Mai multe studii efectuate pe șobolani și șoareci sugerează că o dietă bogată în calorii pe termen lung poate afecta memoria și funcția de învățare. Dar la oameni, există mai puține cercetări în acest domeniu, spune Stephanie Kullmann, șefă de grup și șefă a diviziei de neuroimagistică metabolică la Universitatea din Tübingen, Germania.

Un studiu, însă, oferă câteva informații despre ce se întâmplă în creierul nostru când mâncăm în exces alimente bogate în zahăr și grăsimi.Nu s-a redus la o singură masă, ci a durat cinci zile. Cu toate acestea, conform lui Kullmann, concluziile sale ar putea fi aplicate într-o măsură mai mică și în cazul perioadelor mai scurte de consum excesiv de alimente.

Optsprezece bărbați sănătoși au consumat o dietă bogată în calorii timp de cinci zile – mai precis, gustări ultra-procesate cu conținut ridicat de grăsimi și zahăr – pe lângă dieta lor normală (în medie, au consumat cu 1.200 kcal mai mult pe zi), în timp ce alți 11 din grupul de control nu și-au schimbat dieta.

Rezultatele au arătat că dieta bogată în calorii a afectat modul în care creierul răspundea la insulină în zonele care ajută la reducerea răspunsului său la stimulii vizuali alimentari și la procesele de memorie. Un creier rezistent la insulină nu reduce în mod corespunzător apetitul și consumul de alimente – semnale care ne spun să ne oprim din mâncat când suntem sătui.

Editor : Sebastian Eduard