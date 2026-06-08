Live TV

Video Ce este fentanilul, medicamentul pe care rezidentul mort de la Floreasca și l-a injectat: în SUA face ravagii

Data actualizării: Data publicării:
fentanil
Foto: profimedia
Din articol
Notorietate și în România Cazuri celebre

România a auzit de fentaniel relativ recent, în ultimii 3 ani, în special după accidentul șocant din stațiunea 2 mai. Procurorii au descoperit că familia lui Vlad Pascu, șoferul drogat, avea acasă fentanil. E un opioid consumat inclusiv în anturajul tânărului. Din 2022 până acum, în țara noastră ar fi fost vândute peste 13.000de comprimate, mare parte din ele scoase ilegal din spitale. Ce se întâmplă când fentanilul scapă de sub controlul medicilor? Se vede în Statele Unite. Acolo, de peste 10 ani, opioidul face zeci de mii de morți anual.

Statele Unite au o întreagă istorie cu fentanilul. În 2014, opioidul sintetic, de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina, a intrat pe piața americană. Iar efectele sunt înfiorătoare.

În 2016, fentanilul a devenit opioidul responsabil de cele mai multe morți de supradoză peste ocean. Iar în 2017, în primul lui mandat, Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgență națională. După explozia de morți SUA au distribuit milioane de doze de antidot, au înăsprit controale la frontieră și au extins programele de tratament pentru dependenți.

Cu toate acestea, numărul morților a continuat să crească în fiecare an, iar apogeul a fost atins în 2022. Nu mai puțin de 76.000 de americani și-au pierdut viața din cauza supradozei de opioide sintetice, în principal fentanil.

Măsurile par să fi funcționat în ultimii ani în Statele Unite, pentru că acum cifra este în scădere, în 2025, înregistrându-se 38.000 de victime.

Potrivit autorităților americane, mare parte din pastile sunt aduse din țara vecină, Mexic, acolo unde cartelurile importă substanțe chimice ieftine din China și produc fentanil în laboratoare clandestine. Este, de altfel, principala acuzație a lui Donald Trump împotriva țării vecine. Desigur, dacă producția este ieftină și prețul pe piața neagră pentru o micopastilă, poate să fie 2 dolari.

Notorietate și în România

Fentanilul începe să capete o tragică notorietate și în România. După cazul Pascu, enunțat mai devreme, opioidul a ajuns în atenția opiniei publice în urma cazului de la Floreasca. Medicul rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca din București, care a fost găsit mort, sâmbătă, în baia unității medicale, și-ar fi injectat fentanil, arată primele rezultate ale necropsiei, conform informațiilor obținute de Digi24. 

În urmă cu două săptămâni, un medic anestezist în vârstă de 39 de ani, de la un spital din Vatra Dornei, judeţul Suceava, a fost arestat preventiv, fiind acuzat că în ultimul an s-a drogat cu fentanil, morfină şi petidină, substanţe cu regim special luate din farmacia unităţii medicale. Potrivit anchetatorilor, anestezistul a fost prins în flagrant delict, el injectându-şi substanţele inclusiv în incinta unităţii şi chiar în timpul unor intervenţii chirurgicale.

Din 2023 vine și uj caz celebru, Operațiunea „Himera”. Cel mai răsunător caz a implicat un angajat din industria farmaceutică, care în perioada 2022–2023 a scos ilegal din depozite și a vândut pe piața neagră peste 10.000 de comprimate de fentanil și oxicodonă. Acesta a fost prins în flagrant de DIICOT.

Cazuri celebre

Traversând înapoi oceanul, opioidul are legătură și cu câteva cazuri celebre, unele ducând la deces.

În 2016, celebrul artist american Prince a încetat din viață la vârsta de 57 de ani în urma unei supradoze accidentale de fentanil. Raportul toxicologic a indicat o concentrație „extrem de mare” de substanță în organismul său. El credea că administrează un analgezic uzual (Vicodin), dar pastilele erau contrafăcute și conțineau fentanil.

Legendarul rocker Tom Petty a murit la 66 de ani din cauza unei supradoze accidentale de medicamente eliberate pe rețetă. Printre substanțele găsite în organismul său se numărau fentanilul și oxycodona, prescrise inițial pentru a gestiona durerile severe provocate de o fractură de șold.

Cunoscutul rapper Coolio, celebru pentru hitul „Gangsta's Paradise”, a murit la vârsta de 59 de ani în 2022. Autopsia a stabilit că decesul a survenit în urma unei supradoze accidentale de fentanil, heroină și metamfetamină.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
1
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
2
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
catalina poiana
4
Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat...
Ramzan Kadîrov la Moscova
5
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
Adio: "cea mai frumoasă femeie din lume" a decis să divorțeze! Soțul are peste trei miliarde de euro
Digi Sport
Adio: "cea mai frumoasă femeie din lume" a decis să divorțeze! Soțul are peste trei miliarde de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Mărturia unui rezident de la Spitalul Floreasca, despre colegul găsit mort: Erau glume „să-mi faci și mie asta”. Spunea că e obosit
Electric scooters and electric bikes are seen parked on divided field on the street in Paris
Avertismentul medicilor: Unul din trei accidente de trotinetă implică un copil
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca
un medic isi pune manusi chirurgicale
Medic anestezist prins în flagrant injectându-şi morfină, într-un spital din Vatra Dornei, în timpul unor intervenţii chirurgicale
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex, copilul găsit ieri în pădure
Recomandările redacţiei
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac pică la vot. Fritz: „A...
SPAIN - POPE LEO XIV DURING A PRIVATE MEETING WITH THE PRESIDENT OF THE SPAIN GOVERNMENT, PEDRO SANCHEZ PEREZ- CASTEJON IN MADRID - 2026/6/8
Papa și ateul: un duo puternic care se opune lui Trump, dar din...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început negocierile cu liderii partidelor pentru...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Eugen Tomac are lista viitorilor miniștri aproape gata: „Cel târziu...
Ultimele știri
„Cea mai mare problemă este lipsa unei opoziții democratice”. Cum a reușit Nikol Pașinian să rămână la putere în Armenia
Momentul în care un avion se prăbușește în Republica Dominicană: doi oameni au murit
AUR spune că nu votează Guvernul Tomac: „O variantă de premier experimentală”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e blonda de 75 de ani care apare prin L.A. în mașini roz și rochii mulate. Angelyne, prima femeie...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Florinel Coman revine la FCSB? Adrian Ilie i-a dat un sfat categoric febleții lui Gigi Becali: „Așa ar fi mai...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova o devansează pe FCSB și devine cea mai valoroasă echipă din SuperLiga. Cine este cel...
Adevărul
Ordinea globală se rupe în bucăți, avertizează cercetătorii germani. „Lorzii războiului” revin în prim-plan
Playtech
De ce câștigătorul Survivor România 2026 nu primește 100.000 de euro în cont, de fapt? Suma care îi rămâne...
Digi FM
Cum arată Ozana Barabancea după ce și-a făcut operație de ridicare a sânilor cu implant: „Luați-vă popcorn...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdict în procesul dintre Anamaria Prodan și Corina Caciuc! Prima reacție a impresarei: ”Vor bani, bani...
Pro FM
Loredana Pădurean, profesor la MIT, despre viața dominată de AI: "Instrument de antrenament al creierului, nu...
Film Now
Demi Moore, acuzată că și-a amenințat fostul ginere. Noi detalii ies la iveală în lupta pentru custodia...
Adevarul
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe...
Newsweek
Pensiile militare ar putea crește din acest an. Legea e în Parlament. Ce se întâmplă cu restul pensiilor?
Digi FM
Vești bune pentru elevi! Cât durează vacanța de vară în 2026 și când începe noul an școlar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
O furnică minusculă provoacă îngrijorare în 22 de state. Pentru unii oameni, înțepătura sa poate fi mortală
Film Now
Ewan McGregor, marcat de filmul care i-a schimbat viața: „Sunt uimit de cât de bun e și acum, la 30 de ani de...
UTV
Mihai Petre și Elwira au publicat imagini rare de la nuntă. Cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani