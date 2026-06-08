România a auzit de fentaniel relativ recent, în ultimii 3 ani, în special după accidentul șocant din stațiunea 2 mai. Procurorii au descoperit că familia lui Vlad Pascu, șoferul drogat, avea acasă fentanil. E un opioid consumat inclusiv în anturajul tânărului. Din 2022 până acum, în țara noastră ar fi fost vândute peste 13.000de comprimate, mare parte din ele scoase ilegal din spitale. Ce se întâmplă când fentanilul scapă de sub controlul medicilor? Se vede în Statele Unite. Acolo, de peste 10 ani, opioidul face zeci de mii de morți anual.

Statele Unite au o întreagă istorie cu fentanilul. În 2014, opioidul sintetic, de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina, a intrat pe piața americană. Iar efectele sunt înfiorătoare.

În 2016, fentanilul a devenit opioidul responsabil de cele mai multe morți de supradoză peste ocean. Iar în 2017, în primul lui mandat, Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgență națională. După explozia de morți SUA au distribuit milioane de doze de antidot, au înăsprit controale la frontieră și au extins programele de tratament pentru dependenți.

Cu toate acestea, numărul morților a continuat să crească în fiecare an, iar apogeul a fost atins în 2022. Nu mai puțin de 76.000 de americani și-au pierdut viața din cauza supradozei de opioide sintetice, în principal fentanil.

Măsurile par să fi funcționat în ultimii ani în Statele Unite, pentru că acum cifra este în scădere, în 2025, înregistrându-se 38.000 de victime.

Potrivit autorităților americane, mare parte din pastile sunt aduse din țara vecină, Mexic, acolo unde cartelurile importă substanțe chimice ieftine din China și produc fentanil în laboratoare clandestine. Este, de altfel, principala acuzație a lui Donald Trump împotriva țării vecine. Desigur, dacă producția este ieftină și prețul pe piața neagră pentru o micopastilă, poate să fie 2 dolari.

Notorietate și în România

Fentanilul începe să capete o tragică notorietate și în România. După cazul Pascu, enunțat mai devreme, opioidul a ajuns în atenția opiniei publice în urma cazului de la Floreasca. Medicul rezident de la Spitalul de Urgență Floreasca din București, care a fost găsit mort, sâmbătă, în baia unității medicale, și-ar fi injectat fentanil, arată primele rezultate ale necropsiei, conform informațiilor obținute de Digi24.

În urmă cu două săptămâni, un medic anestezist în vârstă de 39 de ani, de la un spital din Vatra Dornei, judeţul Suceava, a fost arestat preventiv, fiind acuzat că în ultimul an s-a drogat cu fentanil, morfină şi petidină, substanţe cu regim special luate din farmacia unităţii medicale. Potrivit anchetatorilor, anestezistul a fost prins în flagrant delict, el injectându-şi substanţele inclusiv în incinta unităţii şi chiar în timpul unor intervenţii chirurgicale.

Din 2023 vine și uj caz celebru, Operațiunea „Himera”. Cel mai răsunător caz a implicat un angajat din industria farmaceutică, care în perioada 2022–2023 a scos ilegal din depozite și a vândut pe piața neagră peste 10.000 de comprimate de fentanil și oxicodonă. Acesta a fost prins în flagrant de DIICOT.

Cazuri celebre

Traversând înapoi oceanul, opioidul are legătură și cu câteva cazuri celebre, unele ducând la deces.

În 2016, celebrul artist american Prince a încetat din viață la vârsta de 57 de ani în urma unei supradoze accidentale de fentanil. Raportul toxicologic a indicat o concentrație „extrem de mare” de substanță în organismul său. El credea că administrează un analgezic uzual (Vicodin), dar pastilele erau contrafăcute și conțineau fentanil.

Legendarul rocker Tom Petty a murit la 66 de ani din cauza unei supradoze accidentale de medicamente eliberate pe rețetă. Printre substanțele găsite în organismul său se numărau fentanilul și oxycodona, prescrise inițial pentru a gestiona durerile severe provocate de o fractură de șold.

Cunoscutul rapper Coolio, celebru pentru hitul „Gangsta's Paradise”, a murit la vârsta de 59 de ani în 2022. Autopsia a stabilit că decesul a survenit în urma unei supradoze accidentale de fentanil, heroină și metamfetamină.

Editor : Sebastian Eduard