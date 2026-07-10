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Video Ce este și cum funcționează GlobalEye, viitoarea platformă NATO de avertizare timpurie și supraveghere aeriană. Explicațiile MApN

Data publicării:
NATO Summit Defence Industry Forum In Ankara
Un model la scară al aeronavei Saab GlobalEye de avertizare timpurie și control aerian (AEW&C), vopsită în culorile oficiale NATO (OTAN), este expus în sala de expoziții în cadrul Forumului Industriei de Apărare al Summitului NATO. Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării a transmis, vineri, detalii despre GlobalEye, noul Sistem Aerian de Avertizare şi Control al NATO, precizând că poate detecta simultan drone, avioane, nave şi rachete aflate la sute de kilometri distanţă. Radarul nu se roteşte, zboară la 13.000 de metri altitudine şi are o autonomie de 12 ore.

„Pare un avion de business, dar este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume”, au transmis oficialii MapN, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Ministerul Apărării a explicat ce este GlobalEye - noul Sistem Aerian de Avertizare şi Control al NATO - şi de ce este considerat unul dintre cele mai moderne sisteme de supraveghere şi avertizare timpurie.

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„Cum poate NATO  să detecteze o ameninţare cu mult înainte ca aceasta să ajungă în apropierea spaţiului aerian aliat? România a aderat la Programul iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control), prin care NATO îşi dezvoltă viitoarea generaţie de sisteme de supraveghere şi avertizare timpurie. La prima vedere pare un avion de business, în realitate GlobalEye este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume”, a transmis, vineri, MapN, potrivit News.ro.

Misiunea GlobalEye este să detecteze ameninţările şi să transmită informaţiile către centrele de comandă şi către forţele care pot interveni, potrivit sursei citate.

Ministerul arată şi care sunt caracteristicile radarului:

  • 13.000 de kilometri - altitudinea de zbor
  • peste 12 ore autonomie
  • peste 650 de kilometri rază de detectare pentru anumite tipuri de ţinte şi în anumite condiţii 
  • „Aceste caracteristici îi permit să monitorizeze o zonă foarte extinsă şi să detecteze din timp potenţiale ameninţări”, arată Ministerul Apărării.

Oficialii instituţiei precizează că radarul nu se roteşte aşa cum se întâmplă la aeronavele din generaţia actuală şi mii de module electronice direcţionează fasciculul radar, în fracţiuni de secundă, către zona în care apare o ameninţare.

Ministerul Apărării explică, de asemenea, că, prin aderarea la acest program, România contribuie la dezvoltarea viitoarei capabilităţi NATO de supraveghere şi avertizare timpurie”.

„GlobalEye poate rămâne în aer mai bine de 12 ore, asta înseamnă că poate supraveghea aceeaşi zonă aproape o jumătate de zi fără întrerupere. În apărare, timpul petrecut în aer înseamnă mai multe informaţii şi mai mult timp pentru luarea deciziilor”, au mai transmis oficialii Ministerului Apărării.

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NATO a anunţat, la summitul de la Ankara, contracte de armament în valoare de miliarde. La unul dintre aceste contracte - achiziţia comună de la Saab GlobalEye de avioane care vor constitui noul Sistem Aerian de Avertizare şi Control al NATO - participă şi România, potrivit unui comunicat al NATO.

Programul iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control) este iniţiativa NATO de înlocuire a actualei flote de avioane AWACS Boeing E-3A Sentry printr-o arhitectură modernă de supraveghere care combină platforme aeriene, senzori spaţiali, sisteme terestre şi capabilităţi fără pilot.

„Aliaţii fac un pas important prin achiziţionarea în comun a până la 10 aeronave Saab GlobalEye (suedezo-canadiene), care vor reprezenta viitoarea capabilitate de supraveghere şi control a NATO. Acesta va succeda Boeing E-3A (bazată pe platforma Boeing 707), prezentând capabilităţi semnificativ îmbunătăţite pentru deceniile următoare - supraveghere simultană în domeniile aerian, maritim şi terestru de pe o singură platformă”, a transmis Ministerul Apărării.

Potrivit instituţiei citate, GlobalEye este un sistem care şi-a demonstrat deja capacitatea de a detecta, urmări şi identifica ameninţări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice şi rachete de croazieră.

„Decizia de a selecta GlobalEye ca noul AWACS al NATO s-a bazat pe capabilitate, accesibilitate şi livrare în timp scurt. Acesta rămâne un program transatlantic, coordonat la nivel european şi cu contribuţii importante din partea industriei americane”, explică oficialii MApN.

La acest proiect au aderat Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, România şi Suedia.

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Editor : Ș.R.

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